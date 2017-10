Capriles amenaza con dejar la Mesa de la Unidad de Venezuela por la «traición» de cuatro gobernadores La jura del cargo de opositores ante la Asamblea Constituyente de Maduro divide a los contrarios al régimen

Ludmila Vinogradoff

@ludmilavino Seguir 24/10/2017 21:01h Actualizado: 24/10/2017 21:23h

La jura ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), controlada por Nicolás Maduro, de los cuatro gobernadores elegidos por Acción Democrática (AD) ha abierto una profunda fractura en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con acusaciones de «traición» y la amenaza del dirigente Henrique Capriles de abandonar la alianza opositora.

Solo uno de los cinco gobernadores de la oposición que habían ganado los comicios regionales del pasado 15 de octubre, Juan Pablo Guanipa, del estado de Zulia, resistió las amenazas de destitución y encarcelamiento que había lanzado el presidente venezolano para obligarlos a que prestaran juramento ante su Constituyente, que la MUD tacha de «ilegítima». Guanipa, del partido Primero Justicia, no se dejó amedrentar e insistió en jurar ante la asamblea legislativa del Zulia, como manda la Constitución nacional.

Acusaciones de «traición»

La MUD había anunciado que, «ante el chantaje de la fraudulenta Constituyente», los gobernadores opositores solo se someterían «al mandato establecido en la Constitución y las leyes de la República».

En sectores de la oposición se critica la decisión de los cuatro gobernadores «adecos» (así se les llama a los militantes del socialdemócrata AD) y la califican de «traición». Es el caso de Voluntad Popular, partido del líder opositor -en arresto domiciliario- Leopoldo López, que la considera «un acto de traición y engaño contra la mayoría de venezolanos que el pasado 15 de octubre en elecciones fraudulentas les eligieron como representantes de la Unidad para seguir luchando en todos los terrenos contra la dictadura y sus artimañas».

El exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, pidió una reorganización de la MUD y advirtió que si el líder de AD, Henry Ramos Allup, sigue en ella, él abandonará «esa Mesa». Además, el Parlamento venezolano, en manos de la oposición, se ha negado a autorizar una rueda de prensa hoy en su sede de los cuatro gobernadores que se plegaron a la ANC.

Por su parte, Ramos Allup aseguró que los cuatro gobernadores electos de AD se han «autoexcluido» automáticamente del partido por ir en contra de las instrucciones para no juramentarse ante la Asamblea Constituyente. Según dijo, «cayeron en una emboscada, pero también comprendo su punto de vista al proceder así porque, si no, no era posible que asumieran sus gobernaciones».

Los gobernadores de AD reconocen la humillación

Los gobernadores de AD reconocen la humillación que sufrieron. Laidy Gómez, gobernadora por Táchira, aseguró a través de Twitter que «cuando el pueblo te implora que no le abandones, la humillación de un líder es un medio para lograr libertad. Táchira, solo muerta te abandono», escribió.

El de Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, pidió que «nadie se confunda: hemos dado todo por Anzoátegui y por nuestro pueblo vamos a darlo todo», afirmó.

En cambio, el gobernador zuliano ha reiterado que no jurará ante la ANC «por coherencia, dignidad, por amor al Zulia y a Venezuela».