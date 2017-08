Una cadena americana de supermercados exhibe las armas como elementos escolares

Esta semana han criticado fuertemente en Twitter la imagen de una vitrina de armas en una tienda de Walmart con un aviso en la parte superior que dice: <<Aprópiate de este año escolar como un héroe>>.

La imagen relaciona directamente la compra de las armas con el material escolar, y es preciso en esta época en la que niños y padres de familia visitan estos lugares para la compra de los útiles escolares.

Fueron muchos los usuarios que han tuiteado esta fotografía pidiendo expicaciones por parte de la compañía, debido a que este es un tema sensible en un país en donde el debate sobre la compra libre de armas legal en Estados Unidos y el uso en lugares públicos.

El primer usuario en compartir la foto es Ismail Kidd Noorzai, y fue compartido 593 veces.

A raíz de esto, otros usuarios compartieron la foto.

Seriously @Walmart ? Now you promote bringing guns into schools? #Walmart pic.twitter.com/TsZULvsMch

Tuits como <<¿De verdad, Walmart? ¿Ahora promueven que los chicos lleven armas al colegio?>> fueron comentados en la red social, a lo que la cuenta oficial de la cadena ha replicado: <<Definitivamente no vamos a permitir que esto suceda en nuestras tiendas>>.

We definitely wouldn’t allow this to happen in our stores, Aks. We're looking into what occurred with this regrettable situation. -Toni