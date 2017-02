Se busca: casi 30.000 euros de recompensa por el paradero de Alejandro Toledo

El Ministerio del Interior de Perú ofrece 100.000 soles (cerca de 30.000 euros) a quien facilite el paradero del expresidente del país, Alejandro Toledo, en busca y captura internacional desde este jueves (madrugada del viernes en España) por recibir supuestamente un soborno de la constructora brasileña Odebrecht.

La imagen de Toledo Manrique figura ya en la página web del Ministerio, acompañado de la cantidad ofrecida como recompensa, y su nombre está incluido en la lista de los delincuentes más buscados en el país suramericano.

El Ministerio señala que la medida fue adoptada después de que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard Carhuancho, dictara 18 meses de prisión preventiva, así como la orden de captura nacional e internacional para Toledo, procesado en las investigaciones del «caso Odebrecht» por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

Al expresidente peruano se le acusa de recibir 20 millones de dólares de la constructora brasileña a cambio de la adjudicación de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur, algo que Toledo ha negado. Según el juez, hay pruebas de que Toledo favoreció a Odebrecht en la licitación de la llamada Carretera Interoceánica del Sur a cambio de dinero, para lo cual se habrían empleado empresas «offshore».

El propio ministro del Interior, Carlos Basombrío, anunció en el Canal N de Perú la recompensa ofrecida, que según sus palabras es «la más fuerte» desde que está en el gobierno el equipo del actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski.

Las autoridades del país andino han lanzado una alerta roja y desde el Interpol Perú se ha enviado a la sede de esta entidad policial en la ciudad francesa de Lyon, Francia, la información para que se emita la orden de captura para Alejandro Toledo. A partir de entonces, según Basombrío, se extenderá a 190 países.

Las últimas informaciones sitúaban a Alejandro Toledo en París, junto con su esposa Eliane Karp. Además, es profesor en la Universidad de Stanford, en California, por lo que reside allí de forma habitual. Perú tiene tratados de extradición tanto con Francia como con EE.UU.

Un cartel de Odebrecht en Río de Janeiro - Afp Odebrecht, un imperio a golpe de sobornos Odebrecht es la mayor constructora de Latinoamérica y, de acuerdo con un documento hecho público el pasado diciembre por el Departamento de Justicia de EE.UU., entre 2001 y 2016 pagó unos 788 millones de dólares a políticos de 12 países a cambio de contratos de obras. En diciembre de 2016 aceptó pagar, junto con su filial petroquímica Braskem, una sanción de al menos 3.500 millones de dólares por cargos en EE.UU., Brasil y Suiza, lo que supone la más alta en un caso de este tipo. En Perú, además del nombre de Alejandro Toledo, también han circulado de alguna u otra forma los de los expresidentes Ollanta Humala y Alán García. En el caso de Humala, se investiga la implicación de su mujer, Nadine Heredia, mientras que García está citado como testigo por la Fiscalía Anticorrupción por sobornos de la constructora brasileña en su último mandato.

Uno de los abogados de Alejandro Toledo, Paolo Aldea, ha anunciado que el próximo martes recurrirá la orden de prisión preventiva y que su cliente no regresará a Perú mientras la instancia superior judicial no resuelva la apelación. En declaraciones a RPP Noticias, denunció «demasiadas irregularidades» en el proceso, como que el juez no le haya permitido intervenir en la audiencia celebrada el jueves, en la que pretendía alegar «la prescripción y el tema de la doble persecución penal a Alejandro Toledo». «Si no fuera Alejandro Toledo mi cliente, tendría otro escenario de trabajo», denunció.

Aldea cargó también contra el excongresista Heriberto Benítez, que ejerció la defensa del expresidente ante el tribunal y que, a su juicio, pronunció «un discurso con demasiado contenido político», algo que consider que «no es lo que necesariamente debe plantearse o debió plantearse en la audiencia de prisión preventiva».

Aldea reveló que él se enteró horas antes de la audiencia que Benítez iba a acompañarlo en el pool de abogados. Y al final fue el excongresista el que habló en su lugar.

«En cualquier lugar del mundo»

De acuerdo con el Ministerio del Interior, la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad -dependiente de la Presidencia de la República- informó de que se proporcionará una recompensa de 100.000 soles «a las personas que proporcionen información oportuna y veraz que conlleve a la ubicación exacta y captura del expresidente Alejandro Toledo Manrique», del que se aporta incluso su número de DNI: 08774976.

«Al ser requerido por la justicia peruana, y luego de evaluar el Capítulo IV Del Procedimiento para ofrecer de Oficio las Recompensas por Parte de la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad (CERCRI), los integrantes de la Comisión han acordaron incluir al ciudadano Alejandro Toledo Manrique a la lista de los Integrantes del Programa de Recompensas», según la información de la comisión de la que se hace eco el Ministerio.

La cantidad ofrecida, añade Interior, se pagará «en cualquier lugar del mundo en donde sea encontrado y capturado el requisitoriado». Para ponerse en contacto desde el exterior con la Unidad Especial de Recompensas desde el extranjero, se facilitan los números de teléfono 051-4334463, 051-4334461 y 051-4334467, asociados a la línea 0800-40007.