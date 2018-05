Bromistas rusos fingen ser el primer ministro de Armenia y engañan a Boris Johnson El canciller británico descubrió que su interlocutor era un impostor después de 18 minutos de conversación

Dos bromistas rusos se han hecho pasar por el primer ministro armenio Nikol Pashinián y han engañado al canciller británico Boris Johnson en una conversación que duró 18 minutos, para hablar de las relaciones con Rusia.

En el audio, la voz que dice ser Pashinián habla inglés con acento ruso. Pide consejo sobre cómo tratar con Vladimir Putin y sobre la respuesta de Gran Bretaña al envenenamiento de Sergei Skripal en Salisbury, ha reseñado «The Guardian».

«Seguiremos estrechando la presión sobre algunos de los oligarcas que rodean a Putin», dijo Johnson al hombre que él creyó que era el primer ministro armenio.

Alexei Stolyarov y Vladimir Kuznetsov, conocidos por sus apodos Lexus y Vovan, han conseguido varias víctimas de alto perfil, entre ellas haciéndose pasar por el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, en una llamada con el líder turco, Recep Tayyip Erdogan. También hablaron con Elton John mientras pretendían ser Vladimir Putin.

Una fuente diplomática de alto rango del Reino Unido le dijo a «The Guardian»: «Este parece ser el último intento desesperado del Kremlin de lavarse la cara después de que fue avergonzado internacionalmente tras el ataque de Skripal».

La jefa de Johnson, Theresa May, parecía menos que divertida. Una portavoz del primer ministro dijo: «Esto no debería haber sucedido y está en curso una investigación para descubrir por qué, y para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir».