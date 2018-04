Boris Johnson propone una amnistía para inmigrantes ilegales de larga duración en Reino Unido La medida, que el ministro de Exteriores británico habría planteado en una reunión del gabinete de May, se aplicaría a quienes hayan estado en el país en los últimos diez años y carezcan de antecedentes penales, según «The Telegraph»

Corresponsal en Londres Actualizado: 25/04/2018 18:14h

El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, ha desafiado de nuevo a la primera ministra, Theresa May, al abogar por otorgar la amnistía a todos aquellos inmigrantes ilegales que han estado en Reino Unido en los últimos 10 años.

La petición se habría formulado en una reunión del gabinete, según el diario «The Telegraph», que se hace eco también de que la idea de Johnson se extendería a todos aquellos ciudadanos, miembros o no de la Commonwealth, que no tengan antecedentes penales.

Todo a raíz del escándalo al que se enfrenta el Gobierno británico por los miembros de la generación Windrush y que ha llevado a la propia Theresa May a pedir perdón a varios líderes de países caribeños de donde procedían la mayoría de estos inmigrantes que llegaron a Reino Unido entre la década de los 40 y los 70.

El choque entre May y Johnson es uno más en la lista de desencuentros entre ambos. Esta vez, acorde a la información del rotativo inglés, el ministro se mostró visiblemente «agitado, molesto y malhumorado» tras ver cómo su petición era rechazada de forma «agria» por la «premier» en una reunión del Ejecutivo.

Esta idea no es nueva para Johnson, que ya la planteó cuando era alcalde de Londres en 2008 y también hace un par de años. Ahora, con las duras críticas a May por su gestión de esta crisis -era ministra del Interior cuando se endurecieron las leyes de inmigración-, vuelve a retomarla y ha generado tensión en el gabinete de ministros.

Johnson advirtió a la líder británica, según «The Telegraph», que muchas otras personas que se mudaron a Gran Bretaña de otros países de la Commonwealth hace décadas también se verán afectadas por la dura legislación en este sentido, que ha hecho que la Unión Europea se preocupe por la situación de los inmigrantes comunitarios tras el Brexit.

El escándalo de Windrush «volverá a suceder»

Esta tesis es apoyada por varios expertos que aseguran que el escándalo de Windrush «volverá a suceder» por los planes de inmigración del Gobierno. Todo a raíz de que es complicado, aseguran, obtener pruebas concluyentes para muchos inmigrantes que demuestren que han vivido en Gran Bretaña y tienen derecho a permanecer en el país.

Esa advertencia ha sido repetida, por ejemplo, por expertos de la Universidad de Oxford. «El tema de la ciudadanía y los derechos de residencia para los migrantes de la Commonwealth en Reino Unido que llegaron antes y durante la década de 1970 no solo afecta a los del Caribe», asegura Robert McNeil, subdirector del Observatorio de la Migración.

May ha tenido que lidiar con numerosas críticas en los últimos días. Incluso desde la oposición el líder laborista, Jeremy Corbyn, ha pedido la dimisión de su ministra del interior, Amber Rudd. El problema para la «premier» es que no solo tiene que capear este temporal, ya que la posible permanencia de Reino Unido en la unión aduanera de la UE tras el Brexit vuelve a ser tema de debate central. Por eso, según varios medios británicos, May habría amonestado también a sus ministros por informar a la prensa sobre las divisiones del gabinete en ambos temas.

En un intento de calmar el escándalo de la generación Windrush, Rudd anunció a principios de esta semana que el Gobierno concedería la ciudadanía británica para todos los afectados y que todos los casos serán gestionados en apenas dos semanas.