Boris Johnson dice que la UE puede Â«ir silbandoÂ» si quiere cobrar un divorcio millonario

Boris Johnson suscitó una polémica en la mañana de este martes en el Parlamento al decir que la UE «puede ir silbando» si espera cobrarle al Reino Unido una factura multimillonaria por su salida (se habla de hasta cien mil millones de euros). Jeremy Corbyn, el líder laborista, ha tachado las palabras del ministro de Exteriores de «lenguaje tonto y arrogante». Le ha recordado que «tratar a la gente con respeto es la mejor manera de que reciba lo mismo».

En realidad la expresión salió de boca de un diputado conservador eurófobo, Philip Hollobone, y lo que hizo Johnson fue darla por buena. El parlamentario planteó esta pregunta al ministro: «Desde que entramos en el Mercado Común, el 1 de enero de 1973, hasta el día de hoy, hemos dado a la UE y sus antecesores, en dinero actualizado, un total de 209.000 millones de libras. ¿Puede usted ratificar que si la UE quiere un penique más pueden ir silbando?».

Johnson recogió el guante: «Las cifras que he visto que pretenden pedir a este país son exorbitantes, así que me parece que pueden ir silbado es una expresión totalmente apropiada». El carismático y peculiar ministro, en su día el rostro de la triunfal campaña del Brexit, fue preguntado también por el plan británico para el caso de que no se alcance un acuerdo con la UE y sorprendió respondiendo que no existe tan previsión. «No hay plan por si no hay acuerdo, porque vamos a obtener un gran acuerdo». Sus palabas contradicen las del jefe negociador británico, el veterano ministro David Davis, que hace unas semanas manifestó que el Gobierno tiene «trabajado al detalle» un plan por si no se logra una nueva forma de relación entre la UE y el Reino Unido.

Según algunas fuentes, la Unión Europea podría reclamar hasta cien mil millones de euros como finiquito de salida. La postura del Gobierno británico es que asume que tiene que hacer frente a sus obligaciones, pero rechaza una cantidad tan alta y buscará mitigar la factura al máximo.

La enorme debilidad de May tras perder la mayoría absoluta el 8 de junio hace que se juegue casi a diario con las cábalas sobre quién puede sucederla. Los nombres que más se citan son los del perenne aspirante, el ambicioso Boris Johnson, de 53 años, y David Davis, de 68, ministro para la Salida de la UE, quien ya en 2005 intentó liderar el Partido Conservador, pero fue derrotado por Cameron.

Johnson es sin duda el político tory más popular, por su estudiado gracejo, su aire un poco iconoclasta y sus frases y poses originales. Pero en Whitehall, las arterias de la administración británica, está extendido que como ministro está resultando incompetente, bastante vago, descuidado y además desconoce cómo funciona la maquinaria del Estado. Davis está considerado un buen cerebro, un senior fiable si se lo compara con el florido Boris, pero juega en su contra su edad, aunque no deja de ser la misma que la de Corbyn.