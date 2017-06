De la noche a la mañana, Qatar se ha visto aislado en el Golfo tras la decisión de Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin de cortar relaciones con el reino catarí, una crisis que aunque ha convulsionado principalmente la esfera geopolítica y la influencia regional, sus efectos inmediatos se están sintiendo ya entre los habitantes del pequeño reino, encajonado entre sus ahora rivales Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos al sur, Bahréin al noroeste. Estos países –junto con Egipto- han ordenado el cierre de fronteras no sólo al trasvase de ciudadanos entre desde y hacia Qatar, sino también al flujo de camiones, barcos y aviones de transporte de bienes y productos, desde comida a materiales de construcción.

Medios locales han publicado fotografías de estantes vacíos–especialmente los de productos alimenticios de primera necesidad-, así como de mujeres con cargadísimos carritos de la compra, presuntamente haciendo abasto ante la crisis diplomática. Ahmed, un egipcio afincado en Qatar con su familia, confirma a ABC los temores de la población, mientras que la comunidad de emigrantes teme además represalias en su trabajo «por una decisión que se ha tomado muy aceleradamente, no se ha estudiado bien», opina. Según residentes qataríes en Doha, el pánico ha cundido en algunos supermercados, donde se han registrado largas colas de compradores de último minuto. El Gobierno qatarí ha publicado un comunicado llamando a la calma: «No hay necesidad de hacer acopio (de productos básicos). Se están tomando los pasos necesarios para asegurar que (la crisis) no afecte a la vida normal de los ciudadanos».

La localización geográfica de Qatar dificulta su suministro de comida y otros materiales básicos. Se estima que al menos el 40% de sus productos alimentarios son importados desde Arabia Saudí, con el que comparte su única frontera terrestre, «lo que expone su vulnerabilidad», publicó proféticamente el diario emiratí The National en 2014, cuando estalló una crisis similar entre ambos países. «La última vez que Arabia Saudí cerró las exportaciones de pollo local para estabilizar los precios en su mercado interno, en Qatar no se encontró pollo en los supermercados durante un mes», comenta en redes sociales un «expatriado» residente en Doha.

