Blair llama a los britÃ¡nicos a que den marcha atrÃ¡s en el Brexit

El ex primer ministro británico Tony Blair quiere que los ciudadanos proeuropeos ayuden a cambiar la opinión de los que votaron a favor del Brexit para que alerten sobre las consecuencias que esa decisión tendrá en el Reino Unido. El ex líder laborista, en un discurso que ha pronunciado hoy y cuyos extractos fueron adelantados a los medios, pidió a los que votaron por permanecer en la Unión Europea en el referéndum del pasado 23 de junio que «expongan sin descanso» el daño que causará la decisión del Gobierno de conseguir el la salida del club comunitario a «cualquier precio».

El antiguo mandatario proeuropeo, que estuvo en el poder entre 1997 y 2007, ha hablado en Londres en la organización Open Britain, que hace campaña en contra del «brexit duro», la salida de la UE sin acceso al mercado único europeo.

Blair ha insistido en que el plebiscito, en el que la mayoría de los votantes apoyaron la salida de la UE, se celebró sobre la base de un «conocimiento imperfecto» sobre las consecuencias. «La gente votó sin saber los verdaderos términos. A medida que estos términos se hacen más claros, es su derecho cambiar de opinión. Nuestra misión es convencerles para que lo hagan», ha afirmado el antiguo jefe del Gobierno.

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha indicado que es su intención de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones para la retirada de la UE, antes de que termine el próximo mes de marzo.

Veredicto de las generaciones futuras

Según Blair, los proeuropeos deben movilizarse para convencer a los que votaron por el brexit sobre el «daño real» de la decisión y buscar maneras de evitar la actual prisa por salir. Si bien ha admitido que acepta el resultado del referéndum, Blair recomienda que se mire con cuidado el impacto de su resultado.

«No sé si tendremos éxito. Pero sí sé que sufriremos un veredicto rencoroso de las futuras generaciones si no lo intentamos», ha dicho. Blair hizo campaña a favor de la permanencia en la UE antes del plebiscito junto con el ex primer ministro conservador John Major, político también proeuropeo. Theresa May ya ha indicado su intención de sacar al Reino Unido del mercado único a fin de poder controlar la inmigración.