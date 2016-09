Blair afirma que el voto del Brexit podría ser reversible

El ex primer ministro laborista Tony Blair, que hizo campaña por la permanencia en Europa, cree que el Reino Unido podría «cambiar de idea» y finalmente continuar en la UE. En una entrevista con una radio francesa explicó que esa hipótesis no es probable ahora mismo, pero puede cobrar fuerza a medida que avancen las negociaciones de salida.

Blair considera que los británicos «no saben todavía lo que significa el Brexit, pese a haber votado por él», y puso un ejemplo: «Hemos hecho algo bastante extraño, que es cambiar de casa sin haber visto antes cómo es aquella a la que nos vamos a mudar. No conocemos todavía los costes y consecuencias del Brexit». A su juicio, la salida no es inevitable, a pesar de que el Out se impuso el pasado 23 de junio por 51,9% contra 48,1%.

Sus palabras chocan con las de la nueva primera ministra, Theresa May, que aunque no parece tener una estrategia clara de cómo llevar adelante la salida, repite un día tras otro la misma frase: «Brexit significa Brexit y vamos a convertirlo en un éxito».

El referéndum ha abierto divisiones en la sociedad británica y una escalada en la denuncia de delitos de acoso contra los inmigrantes extranjeros, quienes constituyeron el eje medular de la campaña del Leave. Mañana se celebrará en Londres una nueva manifestación europeísta, organizada por el grupo apartidista Marcha por Europa, que se espera nutrida. La salida de la UE se impuso sobre todo en el medio rural, la gente de más edad y las clases populares, mientras que el «In» ganó entre los jóvenes, en las grandes ciudades y entre los británicos que han pasado por la universidad.

Entre dos fuegos

Theresa May, que hizo una campaña muy tibia a favor de la permanencia a pesar de ser euroescéptica, se encuentra entre dos fuegos: el ala más eurófoba de su partido le exige invocar ya el artículo 50 que inicia la salida, mientras que los tories más europeístas la acusan de no tener una estrategia clara para salir del enredo que ha supuesto para el país el resultado del referéndum. Por ahora ha dejado claro que en lo que resta de año ni aplicará el artículo 50 ni iniciará las negociaciones formales con Europa.

Este lunes se debatirá en la Cámara de los Comunes una iniciativa popular que demanda una segunda consulta y que fue respaldada por cuatro millones de firmas a través de internet, un hito nunca visto. De todas formas, la sesión tendrá un mero carácter consultivo y la iniciativa no puede forzar que el Parlamento decida si hay un nuevo referéndum o no.