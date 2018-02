Berlusconi quiere a Tajani, presidente de la Eurocámara, como primer ministro El aludido, hasta ahora, insiste en que quiere acabar su mandato en la UE

Ángel Gómez Fuentes

Antonio Tajani, 64 años, presidente del Parlamento europeo desde enero 2017, es el candidato «in pectore» a primer ministro del centro-derecha. Desde hace tiempo Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia, ha ido desvelando sus intenciones: «Tajani es una persona muy estimada a nivel europeo y sería una pérdida para la Unión Europea. Pero en Italia sería el primer ministro ideal», ha dicho en varias ocasiones el ex-Cavaliere. Tajani ha respondido siempre con gran discreción y diplomacia: «Soy presidente del Parlamento Europeo y pienso continuar hasta el final de mi mandato». Pero al acercarse las elecciones del 4 de marzo, Berlusconi ha dejado claro que Antonio Tajani será el candidato a primer ministro del centroderecha, que podría ganar las elecciones en alianza con dos partidos ultra.

Se espera que el ex-Cavaliere lo anuncie oficialmente en esta semana, justo al final de la campaña, con la esperanza de conseguir votos de los indecisos, cuyo porcentaje es aún muy alto, en torno al 3 %. Aunque en una entrevista en radio RAI, el ex primer ministro declaró ayer que Tajani no le ha dado aún luz verde para anunciar su decisión.

Antonio Tajani no parece tener ninguna prisa en que se produzca el anuncio de su candidatura, incluso da la sensación de que si se retrasara hasta después de las elecciones no sería un problema. «Para mí es un honor y me siento orgulloso de las palabras positivas de Berlusconi y de su aprecio por el trabajo que hago en Europa. Pero no he dicho ni un sola palabra sobre el particular», señaló Tajani, reiterando su fidelidad hacia el exprimer ministro: «Fui conquistado por los ideales de Berlusconi, los de un líder moderado que también Europa ve como de gran confianza».

Muchas veces se ha criticado a Berlusconi por no dejar que surgiera un líder en la derecha. El magnate, de 81 años, está inhabilitado hasta 2019, en virtud de la llamada ley Severino, al haber sido condenado por fraude fiscal. Pero ayer mismo anunció que está dispuesto a ser de nuevo candidato, si tras las elecciones del domingo surgiera un Parlamento ingobernable por su fragmentación y se convocaran nuevos comicios: «Estoy listo a presentarme como candidato a primer ministro el año próximo». Obviamente, su fiel Antonio Tajani lo aplaude: «No hay nadie que pueda sustituirlo como líder del centroderecha».

Relaciones públicas

Silvio Berlusconi le está especialmente agradecido a Tajani, que ha hecho casi un milagro al lograr que el ex-Cavaliere mejore su imagen en Bruselas. En 2011 Berlusconi fue humillado en Europa, incluso de forma pública, durante una rueda de prensa de Merkel y Sarkozy, y se vio forzado a dimitir como primer ministro, porque Italia estaba al borde de la quiebra. Tajani ha hecho de mediador con Angela Merkel y con Bruselas y ha presentado a Berlusconi como un político moderado que puede poner freno a la corriente euroescéptica de los populistas Salvini, de la Liga Norte, y Di Maio. del Movimiento 5 Estrellas.Un mérito de Tajani, al que le gusta tener buenas relaciones con todo el mundo.