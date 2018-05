Benyamin Netanyahu: «Los métodos no letales no funcionan en Gaza»

La violencia en Gaza el pasado lunes, la jornada con mayor número de muertes desde la guerra de 2014, continúa coleando y suscitando preocupación e ira en el extranjero. El Papa Francisco se ha mostrado «muy preocupado por la escalada de tensiones en Tierra Santa» y el presidente ruso, Vladimir Putin, ha hecho un llamado a «renunciar a la violencia» mientras que su jefe de diplomacia, Serguei Lavrov, ha tildado de blasfemia llamar terroristas a las decenas de manifestantes pacíficos asesinados en Gaza por disparos israelíes.

Muy criticadas han sido las palabras del primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, y de la portavoz adjunta de la oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Michal Maayan.

«Lo intentas de todas las maneras. Pruebas todo tipo de métodos. Pruebas métodos no letales y no funcionan. Entonces te dejan con malas opciones. Es un mal negocio», ha asegurado Netanyahu en una entrevista para la cadena estadounidense CBC, grabada en Jerusalén. Por su parte, Mayaan respondió a un periodista que le preguntaba sobre la violencia en Gaza asegurando que faltaba espació en las prisiones: «No podemos meterlos a todos en la cárcel».

"We can't put all those people in jail!"

