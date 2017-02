Una foto que ha encolerizado a muchos en las redes sociales. Ivanka Trump, que no tiene ningún cargo oficial en el nuevo gobierno, participó ayer en compañía de su padre, Donald Trump, en una mesa redonda en la Casa Blanca en presencia del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sobre el papel de la mujer en la economía nacional y las empresas.

«Es un honor estar aquí», declaró la empresaria de 35 años, sentada a la izquierda de Trudeau y en frente de su padre, en una mesa en la que estaban varias dirigentes de empresas nacionales.

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! 🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/AtiSiOoho0

Madre de tres hijos de corta edad, Ivanka Trump, que ha creado una línea de roma y accesorios, está muy próxima de su padre y no escatima en elogios a su gestión. Casada con Jared Kushner, este ex promotor inmobiliario de 36 años es también una figura muy cercana a Donald Trump.

La llegada de Donald Trump en la Casa Blanca ha planteado muchas preguntas acerca de la falta de un límite claro entre sus negocios - y las de su hija - y sus funciones políticas. Estas cuestiones aún más por su obstinada negativa a publicar sus declaraciones de impuestos.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!