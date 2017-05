La primera ministra británica Theresa May ha condenado el «ataque terrorista espantoso» que se ha producido este lunes en Mánchester durante el concierto de Ariana Grande en la ciudad y que ha causado la muerte de al menos 19 personas.

[Sigue en directo la última hora sobre el atentado de Mánchester]

«Trabajabamos para establecer todos los detalles sobre lo que está siendo tratado por la Policía como un terrible atentado terrorista», ha indicado May en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

El ataque se ha producido durante la noche de este lunes, al término del concierto que se estaba desarrollando con normalidad en el Manchester Arena. Algunas fuentes apuntan a que las explosiones se produjeron en el interior, mientras que otras aseguran que fueron fuera del recinto.

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, envió asimismo sus condolencias a las víctimas. «Terrible incidente en Manchester. Mis pensamientos están con todos aquellos afectados y con nuestros magníficos servicios de emergencias», afirmó en Twitter el líder de la oposición.

Terrible incident in Manchester. My thoughts are with all those affected and our brilliant emergency services.

El líder del Partido Liberaldemócrata, Tim Farron, condenó por su parte el «horrible» ataque contra «niños y jóvenes que simplemente estaban disfrutando de un concierto». «Mi más profunda simpatía con las víctimas y con las familias que han perdido a sus seres queridos, así como con aquellos que están esperando desesperadamente información», dijo Farron.

El alcalde de la localidad británica, Andy Burnham, ha hablado de «noche terrible». «Mis pensamientos están con las familias que han perdido a seres queridos, y mi admiración para nuestros valientes servicios de emergencia. Una noche terrible para nuestra gran ciudad», ha dicho, en un mensaje publicado en la red social Twitter.

My heart goes out to families who have lost loved ones, my admiration to our brave emergency services. A terrible night for our great city