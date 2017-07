May asegura que mantiene su objetivo de trabajar por Â«todosÂ» en el Reino Unido

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha afirmado este martes que su objetivo de luchar contra la injusticia, y por el bien «de todos y no de unos pocos», se mantiene igual que cuando llegó por primera vez al poder hace casi un año.

May ha pronunciado hoy un discurso en la sede de la Real Sociedad de las Artes (RSA, por sus siglas en inglés), con motivo de cumplir este jueves —día 13— doce meses desde que sucedió a David Cameron al frente del Gobierno, tras la victoria del Brexit en el referéndum europeo celebrado el 23 de junio del año pasado. La dirigente conservadora ha hecho coincidir su intervención con la publicación del llamado informe Taylor sobre prácticas laborales, que hace al Gobierno una serie de recomendaciones sobre la mejor manera de atajar la cultura del empleo barato y la merma de derechos de los empleados.

La «premier» ha admitido que el resultado electoral del pasado 8 de junio, en el que perdió la mayoría absoluta, no era el que ella hubiera querido, pero ha agregado que ello no ha disipado su determinación de cumplir con la meta que se había marcado el 13 de julio del año pasado, cuando prometió trabajar para «todos». «Estoy convencida de que el camino que yo marqué en mi primer discurso frente a (la residencia oficial de) Downing Street y sobre el que nos marcamos como Gobierno es aún el correcto. Esto llevará a un Reino Unido más fuerte y más justo que necesitamos. Voy a cumplir con el cambio que la gente quiere», ha afirmado May.

Sobre el informe Taylor, elaborado por el director ejecutivo de la RSA y antiguo asesor del exprimer ministro laborista Tony Blair, la jefa del Gobierno ha prometido evaluarlo cuidadosamente antes de considerar si el Ejecutivo acepta las recomendaciones. En ese sentido, May ha dicho que el empleo está en el «centro» del éxito del Reino Unido como país. «Un trabajo puede ser una auténtica vocación, aportando los medios para una satisfacción intelectual y personal, así como una seguridad económica. Con un buen trabajo se puede tener dignidad y un sentido de autoestima. El trabajo puede promover salud mental y física y salud emocional», puntualizó la primera ministra.

El informe Taylor recomienda revisar prácticas laborales como el pago en efectivo, utilizado habitualmente por trabajadores independientes como pintores y limpiadores de cristales, pues en algunos casos no hacen sus aportaciones a la seguridad social. En ese sentido, el autor del documento pide que en vez de pagarse en efectivo por determinados servicios, se haga a través de plataformas como tarjetas de crédito o el sistema de PayPal, lo que dificultará la evasión de impuestos. También recomienda poner fin a los contratos denominados «horas cero», por el que el trabajador no tiene garantizadas del empleador una cantidad de horas en su jornada ni sabe cuándo se le ofrecerá empleo ni cómo será remunerado.