La apertura del Parlamento britÃ¡nico se pospone de lunes a miÃ©rcoles

La solemne sesión de apertura del Parlamento Británico, prevista inicialmente para el próximo lunes, se pospondrá hasta el miércoles, debido a que Theresa May todavía no ha cerrado un acuerdo con el DUP norirlandés. Los diez diputados de la formación unionista son el soporte que buscan los conservadores para poder gobernar, después de que la primera ministra se quedase a ocho escaños de la mayoría absoluta de 326.

En un primer momento se esperaba que los tories y DUP rubricasen un pacto formal. Pero los últimos indicios apuntan a que los unionistas norirlandeses apoyarán a May en el discurso de investidura y refrendarán sus presupuestos, aunque no habrá un acuerdo estable, sino que cada ley se irá negociando y votando paso a paso. Esa fórmula abriría incluso la posibilidad de que la primera ministra gobernase en minoría con apoyos puntuales del DUP, tal y como le recomendó esta semana su predecesor John Major.

El ex primer ministro tory advirtió a May que un acuerdo formal con el DUP podría perjudicar a la paz en Irlanda del Norte, pues el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 establece que el Número 10 debe ser «rigurosamente imparcial» entre republicanos y unionistas, lo que se incumpliría con una sociedad con el DUP.Para limar aristas y ofrecer garantías en el proceso de paz, May recibió ayer en Downing Street a representantes los principales partidos norirlandeses, incluido el Sinn Féin republicano.

El acuerdo con DUP está cerrado «al 95%», según los unionistas. Pero faltan por resolverse flecos económicos. Al modo de los partidos nacionalistas españoles, DUP quiere sacar tajada de sus diez escaños y demanda inversiones en Irlanda del Norte. Pero el ministerio de Economía se resiste, porque cree que pueden levantar suspicacias y malestar en las otras tres naciones del Reino Unido.

El discurso de la Reina del próximo miércoles será menos solemne de lo habitual, debido a la situación política y a la proximidad del cumpleaños oficial de la Reina, que se celebrará el sábado 23 de junio, con un gran desfile en Londres. El miércoles, según el DUP, May se reunió con Isabel II y acordaron que el llamado Discurso de la Reina, en el que la monarca lee el programa de su Gobierno, se demorase dos días. El acto se celebra en la Cámara de los lores, con los comunes y los pares del Reino reunidos allí.

La Reina no irá viajará esta vez en carroza hasta el Parlamento, sino en automóvil, y tampoco irá tocada con corona. Otra novedad de la ceremonia es que, insólitamente, Corbyn replicará con su un discurso de Gobierno alternativo ese mismo día en los Comunes. El líder laborista ofrecerá sus propuestas por si los demás partidos quieren sumarse a ellas y desbancar a May. Es un brindis al sol absoluto para hacerse propaganda, pues Corbyn no sumaría los 326 escaños de la mayoría absoluta ni con el apoyo de liberales, verdes y nacionalistas escoceses y galeses.

Todo este ajetreo político de la semana que viene coincide con el acontecimiento que más divierte a la Reina en todo el año, las carreras de Ascot, donde sus caballos suelen ganar varios trofeos. Se especuló que el cambio de fechas del discurso podría arruinarle el certamen hípico, pero no: la Reina, de 91 años, se irá a Ascot nada más acabar en el Parlamento para seguir las dos carreras de la tarde.

En cuanto a las negociaciones del Brexit, cuyo inicio estaba previsto para el lunes, el Gobierno aún no ha aclarado si las pospondrá, como el discurso, pero puede que lo haga por unos días. May había expresado esta semana en París su intención de cumplir el calendario de la negociación con la UE.