El anuncio de Trump sobre Jerusalén coincide con la declaración de su hijo ante el Congreso por la trama rusa La decisión del presidente de EE.UU. sobre la capital de Israel ha dejado en segundo plano la investigación sobre el Rusiagate

ABC

MADRID 07/12/2017 10:04h Actualizado: 07/12/2017 16:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense, declaró a puerta cerrada este miércoles, durante siete horas, ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes en el marco de la investigación sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, en las que su padre, Donald Trump, se hizo con la victoria.

Lo hizo el mismo día que el presidente de EE.UU. decidió anunciar una de las medidas más controvertidas tomadas durante su mandato: el traslado de la capitalidad de Israel a Jerusalén y el consiguiente cambio de la embajada norteamericana a la Ciudad Santa.

Esta noticia abre los medios de todo el mundo y también de la prensa de EE.UU., dejando en un segundo plano la declaración del primogénito del magnate, que ayer se negó a contestar a las preguntas de los congresistas sobre una conversación que habría mantenido con Trump sobre unos correos electrónicos relacionados con una reunión celebrada en junio de 2016, a la que habrían acudido varios contactos rusos, según informó un miembro de la comisión, informa Reuters.

Según fuentes a las que ha tenido acceso «The Wasghington Post», miembros del comité interrogaron al hijo mayor del presidente Trump sobre una reunión que mantuvo en junio de 2016 con un abogado ruso después de que le dijeran que le proporcionaría información perjudicial sobre la candidata demócrata Hillary Clinton. También se le preguntó acerca de su contacto con WikiLeaks, en octubre de 2016, justo en el momento en que el grupo estaba lanzando correos electrónicos demócratas que habían sido pirateados presuntamente por hackers rusos.

Un agente de seguridad vigila la puerta donde tiene lugar la declaración de Donald Trump Jr. ante el Congreso -AFP

Trump Jr. le dijo al comité que no había informado a su padre sobre su reunión con el abogado ruso en el momento en que se llevó a cabo. Desvelado este encuentro por The New York Times, el hijo del presidente habría hablado con el director de comunicaciones de este, Hope Hicks, para ver cómo debía de responder al diario estadounidense. En ese momento, según informó The Washington Post en su día, Hicks viajaba en el Air Force One con Trump, que fue quien presuntamente dictó el comunicado que haría público su hijo. Una declaración en la que habría omitido datos claves, asfirmando que el tema central del encuentro con el abogado ruso era hablar sobre la adopción de niños rusos por parte de familias estadounidenses.

«Cooperativo»

Trump Jr. dijo ante el comité que no le había dicho a su padre que había intercambiado mensajes privados con la cuenta de Twitter de WikiLeaks.

El diputado demócrata Adam Schiff señaló que Trump Jr. ha contestado a la «gran mayoría» de las cuestiones planteadas por los miembros de la comisión durante su comparecencia. No obstante, hizo alusión al privilegio abogado-cliente cuando fue preguntado por la reunión y los correos.

«En mi opinión, no hay ningún tipo de privilegio abogado-cliente que proteja una conversación entre padre e hijo», aseveró Schiff.

El diputado republicano Mike Conaway, que se encuentra al frente de la pesquisa, aseveró que Trump Jr. ha contestado a todas sus preguntas. «Se ha mostrado cooperativo todo el tiempo».

Tanto la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes como la Comisión Judicial del Senado -ante la cual se presentó el hijo de Trump en septiembre, cuando todavía el fiscal especial Mueller no había presenatdo cargos penales contra exasesores de Trump- han entrevistado a varias personas implicadas en esta polémica reunión.

La declaración del hijo mayor del presidente Trump también ha cobrado relevancia durante las últimas semanas a raíz de las nuevas informaciones publicadas por la correspondencia mantenida con Wikileaks durante la campaña electoral.