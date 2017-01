Antonio Tajani, el Â«mÃ¡s espaÃ±olÂ» de los altos cargos italianos en la UE

La elección de Antonio Tajani como presidente del Parlamento Europeo ha creado una situación absolutamente inédita en las instituciones europeas: tres de los cinco puestos de responsabilidad más importantes (el Parlamento, el Banco Central Europeo y la Alta Representación para la Política Exterior) están en manos de italianos. En contraste, no hay ningún alemán en ningún puesto relevante. En el caso de Tajani tiene la condición de considerarse a si mismo «medio español» como han recordado varios eurodiputados al celebrar su elección este martes en una disputada serie de votaciones en las que compitió precisamente contra otro italiano, el todavía líder de los socialistas europeos, Gianni Pittella.

La serie de conexiones entre Tajani y España continuó ayer con la elección como primer vicepresidente del Parlamento –el puesto que ocupaba hasta ahora el italiano– del popular español Ramón Luis Valcárcel, que igual que él es el más votado y el único que no necesitó más que una votación para obtener el puesto, pese a que el expresidente de Murcia está en su primera legislatura europea.

Valcárcel igual que otros dirigentes populares españoles no han dejado pasar la oportunidad de subrayar las estrechas relaciones de Tajani con España. Esteban González Pons, el jefe de la delegación del grupo popular, considera que «desde el punto de vista español, su elección es sin duda una buena noticia dado su conocimiento y estrecha relación con nuestro país», y Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, ha destacado la «especial sensibilidad que siempre ha mostrado hacia España tanto en la Comisión como en el Parlamento. Soy conocedor del gran amor y respeto que siente por España».

Bandera militar española

Y no es para menos porque durante toda su trayectoria europea, Tajani ha dado muestras de ello. Como comisario de Industria se preocupó más por salvar puestos de trabajo que el que era entonces comisario español titular, Joaquín Almunia. Debido a ello, el actual dirigente del PSOE, Javier Fernández, presidió un acto en 2015 en el que se le impuso su nombre a una calle en Gijón, algo que emocionó vivamente al italiano, mientras en varios puertos se declaraba «persona non grata» a Almunia. Pero seguramente el gesto más gallardo de este antiguo militar de la aviación –que tiene en su despacho una bandera de la Infantería Española– fue en 2010 cuando tenía que pronunciar un discurso en la ONU como comisario europeo y dado que el italiano no es lengua oficial en la ONU, lo hizo naturalmente en español, en lugar de en francés o inglés.