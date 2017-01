Antonio Tajani: «La gente vota a los antieuropeos porque no ve soluciones»

Hay pocos dirigentes políticos que puedan competir en optimismo con el italiano Antonio Tajani (Roma 1953), elegido por los eurodiputados del grupo popular para ser candidato a la presidencia del Parlamento Europeo, para competir en condiciones especialmente adversas después de que los grupos socialista y liberal renunciasen al pacto de legislatura que ha mantenido tradicionalmente al estabilidad en la Eurocámara. «He sido diputado europeo desde 1994, siete años vicepresidente de la Comisión, veinte años de periodismo, dos años en la fuerza aérea. Creo que soy un candidato sólido a presidir el Parlamento Europeo».

¿Le preocupa que la legislatura se vea condicionada por la confrontación entre los grupos proeuropeos?

Por supuesto. Nosotros estamos a favor de la estabilidad y por eso les recordamos a los demás, a los socialistas primero, que existe un documento firmado por el presidente saliente, Martin Schulz, en 2014, según el cual habría un presidente socialista durante dos años y medio y otro del PP los dos años y medio siguientes. Este es el acuerdo que siempre hemos respetado con lealtad.

Pero ellos dicen que entonces habría tres presidentes del grupo popular en las principales instituciones.

No es así. En 2014 el PP ganó las elecciones y por ello propuso un candidato a la presidencia de la Comisión, tal como habían determinado las reglas pactadas con el que era entonces el candidato socialista. Los socialistas exigieron y obtuvieron el puesto de la vicepresidencia de la Comisióny se nombró a Federica Mogherini. Y para el Consejo se hablaba de varios candidatos, pero fue un socialista, el presidente francés, el que propuso a Donald Tusk (del grupo popular) para la presidencia del Consejo. También han obtenido la presidencia del Eurogrupo, a pesar de que había un candidato popular muy bueno como Luis de Guindos. La estabilidad es muy importante y yo intentaré ser un puente entre todos, porque hay muchos problemas que resolver y la gente vota partidos antieuropeos porque no ven soluciones.

Sus adversarios le van a a atacar por el caso Volkswagen por su pasado como comisario de Industria.

Yo he hecho más que nadie por limitar las emisiones. Mi estrategia para 2020 fue aprobada por la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. Y lo que se está haciendo ahora es exactamente lo que yo proponía. Hicimos las reglas, pero esas reglas las tienen que aplicar los Estados. Recuerdo que en cierto momento Francia me dijo que Mercedes no respetaba los criterios medioambientales en materia de refrigeración y yo abrí un procedimiento de infracción contra Alemania. Pero nadie me dijo que había un problema de óxido de nitrógeno. ¿Dónde estaban las pruebas de las irregularidades, si nadie sabía que estaba pasando? No tengo miedo. Entonces el miedo era el paro y yo trabajé mucho en favor de la industria, como en el caso de los astilleros españoles, incluso votando en contra del conjunto de la Comisión. Me esforcé para salvar los puestos de trabajo de los astilleros españoles, para ayudar a las empresas españolas e italianas que construían el canal de Panamá.

Le va a costar mucho trabajo convencer a los diputados que no son de su partido para que le voten.

Hasta ahora ya lo he hecho. He sido el vicepresidente elegido con más votos. Tuve 452 votos, más del doble de los que tiene el grupo popular, lo que quiere decir que me votaron muchos socialistas. Yo he tendido muchos puentes, con el gobierno socialista de muchos países, incluyendo cuando estaban en el poder en España. Traje un centro de Galileo a Torrejón, en Asturias se puso mi nombre a una calle por iniciativa de Comisiones Obreras, que no creo que esté cerca del Partido Popular.

¿Que pasará con los votos de los partidos populistas o euroescépticos?

Yo no soy de los que solo habla en contra del populismo. Yo hago cosas. Por ejemplo, cuando dejé la Comisión renuncié a una indemnización de 400.000 euros. Es un mensaje a los ciudadanos, porque hay problemas y los ciudadanos piden soluciones. Y si lo hacemos bien, son los ciudadanos los que ganan.

¿Cómo puede afectar al proyecto europeo estos dos años de fragilidad en una institución ahora tan determinante?

Esperemos que no se produzca esa división. Me ofrezco como el presidente de todos los diputados. Gobiernos de izquierda o de derecha pueden decir que lo hice así cuando era comisario.

Pero sin la cooperación de los socialistas ...

Yo creo que después de la votación podremos volver a trabajar juntos. Pido el respeto del acuerdo que no es un acuerdo contra los socialistas, sino un pacto entre los dos grandes partidos. Hasta el día 17 por la mañana intentaremos que respeten ese acuerdo como nosotros hicimos cuando votamos a Martin Schulz.