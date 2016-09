La «Angelina Jolie kurda» muere luchando contra Daesh

Tenía 22 años y encontró la muerte combatiendo contra Daesh al norte de Siria. Asia Ramazan Antar, conocida como la «Angelina Jolie kurda» por su parecido físico a la actriz norteamericana, pertenecía a la Unidad de Protección Femenina, una submilicia del YPG Unidades de Protección Popular) integrada por mujeres, desde 2014. Su muerte aún no se ha confirmado de forma oficial, pero en la cuenta de Facebook «We want Freedom for Kurdistan» ya se ha anunciado que la joven peshmerga murió en aacto de servicio el pasado 31 de agosto cuando combatía contra el autodenominado Estado Islámico en la zona fronteriza entre Siria y Turquía.

Poco se sabía de ella. Saltó a la fama cuando una de sus fotografías se hizo viral a través e las redes sociales. Uniformada y con un pañuelo en la cabeza, sostenía una ametralladora.

El YPG cuenta con más de 50.000 combatientes. El 20 % de ellos son mujeres, especialmente temidas por unos yihadistas que creen que si una mujer les mata ya no podrán ir al paraíso y sus almas arderán en el infierno. El ejército peshmerga («aquellos que enfrentan la muerte») tiene su orígen en grupos fronterizos tribales del siglo XIX que estaban muy poco organizados. Con el paso de los años, sus miembros se profesionalizaron y especializaron. Tras la caída del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial se convirtieron en la fuerza de combate nacional del pueblo kurdo. Son combatientes nacionalistas que anhelan un estado kurdo independiente y que ahora hacen frente a la amenaza de Daesh.

El pueblo kurdo es una etnia sin estado cuyos miembros se reparten entre Turquía, Irán, Irak, Siria y Armenia.