El aliado de Putin Milos Zeman, gran favorito para ganar la segunda vuelta en República Checa

El actual presidente de la República Checa, el euroescéptico y popular Milos Zeman, y el académico europeísta Jiri Drahos, disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales tras obtener el 38,5 y el 26,5 % de los votos, respectivamente, en primera ronda.

Zeman, que ha evolucionado en los últimos años desde un moderado europeísmo a un abierto euroescepticismo, y que no oculta sus simpatías por el dirigente ruso Vladimir Putin, confirmó hoy que acudirá a debates con su rival -algo que no ha hecho en toda la campaña- de cara a la próxima votación, que se celebrará entre el 26 y 27 de enero.

«Me veré las caras con Drahos. Hay muchos temas que interesan a la ciudadanía, no sólo la migración o las pensiones. Hay que hablar de todo un espectro de temas y no reducirlo a uno sólo», señaló el veterano político, de 73 años, que refundó y presidió el Partido Socialdemócrata tras la caída de la dictadura comunista en 1989.

«La prostituta de Putin»

El actual presidente ganó en todas las regiones del país menos en la capital, Praga, donde se impuso Drahos.

Zeman fue el primero, en 2013, en llegar a la Presidencia por sufragio directo, ya que antes la elección del máximo mandatario la hacían diputados y senadores en sesión conjunta.

Sus cinco años de mandato han estado dominados por su lenguaje directo y, a veces vulgar, con polémicas como cuando bromeó junto a Putin sobre la posibilidad de "liquidar a periodistas", o sus continuas manifestaciones islamófobas y contra la llegada de refugiados a la Unión Europea.

Tras agradecer hoy el apoyo a sus votantes, Zeman pidió que vuelvan a las urnas en la definitiva votación dentro de dos semanas.

Zeman, que se presentó como candidato del Partido de los Derechos Ciudadanos, fundado por él, sufrió ayer viernes un incidente cuando una activista del colectivo feminista Femen se lanzó contra él gritándole en inglés «Zeman, Putin's slut» (Zeman, la prostituta de Putin).