Alexander Gauland: «Merkel es una dictadora»

Este mes se celebran en Alemania tres elecciones regionales, preludio de las generales de 2017, en las que el partido de extrema derecha y euroescéptico Alternativa para Alemania (AfD) se prepara para sacar músculo. «Las perspectivas son muy buenas», dice Alexander Gauland, cofundador de AfD. «Las encuestas nos dan hasta el 20% en Meckemburgo- Antepomerania y algunos sueñan incluso con que seamos el partido más votado. Yo soy algo más cauto, pero teóricamente es posible, como también es posible alcanzar el 15% en Berlín, lo que sería un gran éxito». Durante cuatro décadas, Gauland perteneció a la CDU y llegó a ocupar el cargo de secretario de estado con un partido del que, sin embargo, abandonó en 2013 desencantado por el tono centrista de Merkel y para pasar a formar parte de AfD.

«Sí, yo he dicho que Merkel es una dictadora porque es lo que pienso. Cuando hace un año tomó por su propia cuenta y sin consultar con nadie la decisión de abrir las fronteras, un acto de locura, forzó las leyes alemanas con una decisión personalista. No había sido elegida para eso y fue un acto anti democrático», dice convencido y sabiéndose una pieza muy valiosa en el tablero de AfD. Conocer desde dentro como él conoce los cuarteles ahora enemigos le otorga una ventaja estratégica. «Su error en política de refugiados», calcula, «ha sido una gran suerte para AfD. Hasta entonces, hay que admitir que era una presidenta de la CDU e incluso una canciller relativamente exitosa. Pero ahora es débil. Al contrario que Helmut Kohl, que no tuvo realmente el apoyo del partido hasta la reunificación, Merkel ha tenido el apoyo de la CDU hasta la crisis de los refugiados, ahora lo ha perdido y eso la hace vulnerable».

Durante su conversación con la Sociedad de la Prensa Extranjera de Berlín, Gauland expone así su propia posición sobre los refugiados: «No son asuntos de Alemania. La mayoría viene aquí buscando mejorar su situación y sin cumplir los requisitos que la ley señala para obligarnos a cogerlos como refugiados políticos. Deben ser correctamente registrados y repatriados cuanto antes. El Estado está ahí para proteger a sus propios ciudadanos y su propio territorio. Puedo entender una obligación moral de ayudar, en el sentido cristiano, pero demos a dios lo que es de Dios y al Estado lo que es del Estado. Y en cualquier caso, la ayuda nunca puede ser ilimitada».

Gauland se mantiene escrupulosamente al margen de las proclamas racistas, xenófobas y dudosamente democráticas que proclaman en manifestaciones y actos políticos las bases del partido, ligadas a organizaciones civiles como Pegida, pero no le hace ascos al hecho de que buena parte de sus votantes provengan del partido neonazi NPD: «Me da igual de dónde vienen los votos. El voto es secreto y yo no pregunto quiénes son. Eso es la democracia, personas que quizá piensen distinto pero que tienen objetivos comunes y suman fuerzas». Coquetea con consignas como «Lügenpresse», prensa mentirosa, asegurando que «yo nunca utilizaría esa expresión, pero es verdad».

El reputado jurista y autor de numerosos artículos y ensayos evita comparaciones con Donald Trump: «América es otro mundo», pero le gusta la asociación con el FPÖ, el Partido Liberal de Austria, también de extrema derecha y al que las encuestas dan la delantera en la repetición de las elecciones del 2 de octubre. Al igual que el FPÖ, hay conexiones financieras que relacionan a AfD con Rusia y Gauland teoriza complaciente a favor de Putin. «En el momento de la reunificación de Alemania, los Aliados prometieron a Moscú que la OTAN terminaría en el Oder», dice Gauland. «Puedo entender la lógica de la reacción rusa en conflictos como el de Ucrania, aunque no la considere correcta. Creo que no debemos inmiscuirnos en asuntos internos rusos, como el trato que Putin de a la oposición, debemos limitarnos a cuestiones de política exterior y siempre con el objetivo de mantener unas buenas relaciones con el vecino ruso». Por eso mismo su partido está en contra del Tratado de Libre Comercio entre la UE y EE.UU.: «se está consolidando un reparto del mundo sin contar con Rusia… ¿tan difícil sería invitarles?... Creo que somos culpables de su hostilidad».

Gauland no tiene reparos en reafirmarse en una frase que ha sido bastante polémica en Alemania: «Después de los ataques terroristas que también han llegado a Alemania este verano, sabiendo como ha admitido el gobierno que entre los refugiados han entrado personas con intenciones de atentar, y hasta que no se clarifique la situación y sepamos quién es realmente cada uno de los refugiados, creo que Alemania no debería permitir la entrada de un solo musulmán más». Y por supuesto asegura que si AfD llega a formar parte de un gobierno federal, arremetería contra el BCE y contra el euro: «sin duda, este sistema monetario no tiene sentido, intenta aunar a países con culturas económicas muy diferentes y eso no funciona. Aceptaríamos un euro con países afines, como Austria, Holanda… pero el resto no».