La ONU alerta de que unos 235.000 inmigrantes están preparados para viajar a Italia desde Libia

«En Libia hay 235.000 inmigrantes, según nuestras listas, que esperan encontrar la manera para ir a Italia. Y lo van a hacer», ha manifestado Martin Kobler, jefe de la misión de Naciones Unidas en Libia. En su opinión, «es crucial restablecer la seguridad en el país, para combatir el fenómeno del tráfico de seres humanos que se relaciona con el del terrorismo».

En lo que llevamos de año, 128.000 inmigrantes han llegado a las costas italianas, superando los límites de algunos centros de acogida. Se ha convertido ya en una rutina diaria la llegada de refugiados a Italia, embarcados en lanchas de goma o viejos pesqueros que a menudo acaban naufragando. En los seis primeros meses de año, han muerto en el Mediterráneo 3.000 refugiados.

El temor a una nueva onda migratoria, antes de que llegue el invierno, lo describe así el jefe de la misión de la ONU en Libia: «Terrorismo y emigración son síntomas de la misma enfermedad, que es la falta de una autoridad estatal en libia. Por tanto, debemos afrontar el problema en la raíz, restableciendo la legalidad. El tráfico de seres humanos es un crimen y como tal debe ser combatido: hace falta una policía y un ejército unidos, desplegados en todo el territorio libio, para combatir a terroristas y traficantes de seres humanos», afirma Klober.

«Europa está a punto de perder su herencia cristiana»

Mientras tanto, en referencia con el problema de la inmigración en Europa, diversos medios se han hecho eco de la advertencia lanzada por el arzobispo de Viena, cardenal Christoph Schonborn: «Europa está a punto de perder su herencia cristiana». El cardenal Schonborn, prestigioso teólogo, recordó que en el día en que pronunciaba su homilía se celebraba el aniversario de la victoria de una coalición cristiana sobre el Imperio turco otomano en la batalla de Viena de 1863. «Ese día, hace 333 años, Viena se salvó. ¿Habrá un tercer intento de una conquista islámica de Europa? Muchos musulmanes piensan eso y lo esperan», subrayó el cardenal.

El purpurado señaló también que Europa «ha despilfarrado y desperdiciado» su herencia cristiana. «¿Qué será de Europa?», se preguntó el cardenal, antes de concluir su homilía con una oración: «¡Señor, no nos abandones! No abandones a esta Europa, que ha producido tantos santos. No nos abandones, porque nos hemos convertido en tibios con respecto a la fe. Ten misericordia de tu legado, ten misericordia de tu pueblo, con Europa, ¡que está por perder tu herencia cristiana!».