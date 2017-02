Alerta en Houston por un tiroteo en un hospital

La Policía de Texas ha informado en Twitter de un tiroteo en el hospital Ben Taub, al que ya han acudido decenas de oficiales para tratar de estabilizar la zona, ha informado la CNN. Según autoridades policiales, por el momento no hay heridos y los pacientes están siendo evacuados del centro.

Con la operación en curso y sin informaciones sobre el número de víctimas, no se conocen de momento muchos detalles sobre el incidente. Según la cadena estadounidense, los empleados del hospital han enviado una alerta a una lista de correo que avisaba de la situación y les decía a las personas que no fueran al recinto.

We are responding to reports of shots fired at Ben Taub Hospital; SWAT and PIO enroute #hounews