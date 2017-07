Alberto Ruiz-Gallardón: «Hay que lograr la libertad total de Leopoldo López y que pueda ser candidato»

La excarcelación de Leopoldo López es tan solo «un primer paso», en opinión del abogado español Alberto Ruiz-Gallardón, que representa al líder opositor venezolano y que esta semana se desplazará a Caracas para estar con él. Ahora, sostiene el exministro de Justicia español, hay que seguir luchando para lograr su plena libertad total, la del resto de presos políticos, y que Venezuela recobre la libertad.

¿Cómo se ha gestado la excarcelación de Leopoldo López?

Era una decisión inevitable. Era tanta la presión internacional y la presión interna de la inmensa mayoría de la población venezolana, que ha sido consciente de que no podía seguir sosteniendo su detención ilegal. No podemos hablar de libertad, porque sigue preso en su domicilio, pero sí de un avance rotundo en la constatación de la decadencia de la dictadura.

¿Qué se va a hacer ahora para lograr su completa liberación?

Por instrucción de nuestro cliente, comienza un proceso para lograr, por encima de su liberación total, la excarcelación de todos los presos políticos. Tenemos que conseguir que la prisión domiciliaria se transforme en libertad total y no exista ningún tipo de restricción en su libertad de movimiento y en el ejercicio de los derechos civiles. Antes o después se celebrarán elecciones y no se puede consentir que, pese a estar fuera de prisión, no pueda ser candidato presidencial. El tercer objetivo es la libertad de Venezuela, que pasa por acabar con un régimen que ha roto el respeto a la Constitución y la convocatoria de un proceso electoral en el que los venezolanos escojan su propio destino.

¿Qué papel ha tenido José Luis Rodríguez Zapatero?

Según información del Gobierno de España, un papel activo. Aunque es un paso insuficiente, el presidente Zapatero ha contribuido a este primer paso, que esperamos que sea un peldaño para su liberación total.

La oposición ha cuestionado su labor de mediación en el último año. ¿Está siendo fructífera?

En este caso concreto, la gestión de Zapatero ha sido positiva y hay que reconocerlo. Lo que solicitamos es que no termine aquí y siga con la liberación de todos los presos políticos.

¿Y qué contribución han tenido las autoridades españolas?

Absoluta. El papel del Gobierno de España y la labor directa del presidente, Mariano Rajoy, han sido determinantes para conseguir este objetivo. Los que defendemos la causa de Venezuela debemos estar profundamente agradecidos a los expresidentes Aznar y González, y a Rajoy, que han sido determinantes en la excarcelación.

¿Cuáles son las razones de Maduro para acceder a esta medida? ¿Le permite quitarse presión y seguir adelante con su proyecto dictatorial?

Sus razones deben superponerse al objetivo que teníamos, que Leopoldo López saliese de prisión. Ahora no podemos cometer el error de darnos por satisfechos. Si lo hiciésemos, condenaríamos a la pérdida de libertad al resto de presos políticos y de la nación venezolana. Debemos seguir en la lucha para que Venezuela recobre la libertad.

Hablaba usted del derecho de López de ir a las elecciones. ¿Se perfila como líder para el día después del chavismo?

Lo más importante es que la oposición mantenga la unidad. Como su abogado, no me corresponde opinar sobre quién debe encabezarla. Estoy convencido de que la unidad de la oposición devolverá la libertad a Venezuela.

En los próximos días habrá hitos como la decisión del Supremo sobre el enjuiciamiento de la fiscal general, el plebiscito convocado por la oposición para el día 16 y, a final de mes, la elección de la Asamblea Constituyente convocada por Maduro. ¿Cómo ve estas semanas?

La fiscal Luisa Ortega ha tomado una dirección de ajuste a la legalidad y debe ser apoyada. En cuanto al plebiscito, solo las asambleas que representan al pueblo tiene capacidad para convocarlas, por lo que está legitimado. En cambio, la convocatoria de la Constituyente por el Ejecutivo vulnera la Constitución y está absolutamente fuera de la legalidad. Tiene que abrirse una reflexión profunda que derive en un proceso electoral en el que los venezolanos recuperen la capacidad de decisión sobre quién les gobierna. Y a eso tiene que acceder el régimen de Maduro.

¿La disidencia interna precipitará el fin del régimen y abrirá una salida democrática a la crisis?

Los apoyos que tenía Maduro al principio de su mandato se han quebrado como consecuencia de la vulneración de la legalidad. La fiscal general es un símbolo del abandono escalonado de los apoyos políticos y militares al régimen que se va a producir. Maduro está intentado dar un autogolpe de Estado y la sociedad va a oponerse a esa quiebra de la legalidad constitucional.

Menciona la disidencia de los militares, pero hasta ahora no se ha manifestado más allá de algunos mandos medios o soldados…

Creo que no somos conocedores de la profunda división que se está produciendo en el Ejército, que el régimen de Maduro está tratando de ocultar y que va a traer consecuencias importantes para el futuro de Venezuela.