Una furgoneta arrolla en Londres a varios peatones causando heridos

Varias personas han resultado heridas por un atropello en el área londinense de Finsbury Park, en el norte de la capital británica, según informó la Policía Metropolitana de Londres, que ha desplegado un amplio operativo en la zona. El atropello ha sido causado por una furgoneta a las 00.20 horas (01.20 horas en España). El incidente ha tenido lugar en la calle Seven Sisters esquina con la A503 Tollington Road.

Police are on the scene and are dealing with a major incident in Seven Sisters Road https://t.co/eYPjbVvlZGpic.twitter.com/BzVdQUNfw8