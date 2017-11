Alarma en Italia sobre la invasión de las «fake news» El caso ha explotado con una foto falsa de una ministra y la presidenta del Congreso al funeral del capo Totó Riina, nunca confirmado

Ángel Gómez Fuentes

Seguir CORRESPONSAL EN ROMA 27/11/2017 15:05h Actualizado: 27/11/2017 15:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una guerra sobre falsas noticias se ha desatado en Italia, con una ofensiva rusa para influenciar la campaña electoral, una ofensiva en la que están unidos los populistas del Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte. La denuncia, con amplia documentación en el New York Times y BuzzFeed, la realiza el Partido Democrático (PD), de centro izquierda, mayoritario en el gobierno, que presentará en las próximas horas un proyecto de ley con multas de 5 millones de euros contra quien lance Fake news.

El caso ha partido con gran virulencia tras la difusión de una foto falsa en la que aparecían la presidenta del Congreso de los diputados, Laura Boldrini, y la ministra Maria Elena Boschi, en el funeral del capo mafioso Totó Riina. En realidad, el funeral ni siquiera tuvo lugar, por expresa prohibición de la Iglesia. Una segunda falsa información fue un video del 2016, presentado como actual, con el exprimer ministro Matteo Renzi y el líder ruso Putin, quien con tono mordaz echa la culpa al gobierno italiano de la eliminación de la selección nacional de futbol para el Mundial de Rusia 2018. Ambas desinformaciones fueron seguidas en muy poco tiempo por millones de italianos, y muchos cayeron en la trampa de considerarlas verdaderas.

Investigación del New York Times

Sobre la galaxia de las páginas web que lanzan falsas noticias en Italia ha realizado una amplia investigación el New York Times, con la colaboración de un brillante informático, investigador de Ghost Data, quien ha descubierto que la red del Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte, dos partidos populistas italianos, alcanza a millones de lectores con desinformaciones. En el informe del NYT se demuestra que la página oficial del movimiento «Noi con Salvini» («Nosotros con Salvini», líder de la Liga Norte) comparte la misma identificación Google con diversas páginas web de desinformación como IoStoConPutin.info, MondoLibero.org, pero sobre todo con una de las muchas páginas no oficiales de propaganda del Movimiento 5 Estrellas. El código único de Google permite unir todas las web en la misma cuenta publicitaria. El movimiento 5 Estrellas niega la acusación de crear desinformación y señala que esas web son realizadas por sus seguidores y que esto no quiere decir que se deban relacionar con el Movimiento. Pero según el Partido Democrático y su líder, Matteo Renzi, no hay duda de que detrás de fake news en Italia están Liga Norte y M5E de Grillo. Precisamente Renzi es mostrado en las fotos que aparecen en esas páginas de Internet como un payaso o con una nariz de Pinocho, y Berlusconi vestido de mujer.

Ley contra la desinformación

Sobre el multiplicarse de noticias falsas en Italia ya dieron la alarma los servicios de inteligencia de Estados unidos y ahora relanzan la emergencia los medios norteamericanos. El PD y Renzi están convencidos de que tienen las pruebas y de que seguramente detrás de la desinformación que une a la Liga Norte y el M5E hay una dirección única que quizás procede del extranjero, probablemente pagada por los rusos para desestabilizar a Occidente. Para hacer limpieza, frenar las falsas noticias y perseguir a quienes difaman o atentan a las instituciones democráticas, el Partido Democrático presentará en las próximas horas un proyecto de ley con multas de que pueden llegar a los 5 millones de euros. Se muestran contrarios a este proyecto de ley la Liga Norte y el M5E, afirmando que «los problemas son otros».