DUP: los 10 diputados que traen de cabeza al Brexit El Partido Unionista Democrático se ha convertido en piedra angular en el gobierno de Theresa May, y también en sus negociaciones para salir de la Unión Europea. Pero quiénes son y por qué son fundamentales

Susana Gaviña

@sgavinabarriuso Seguir MADRID 06/12/2017 01:47h Actualizado: 06/12/2017 01:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando parecía que la primera fase de las negociones del Brexit estaba a punto de alcanzar el éxito, después de meses de idas y venidas infructuosas, el lunes apareció una importante piedra de toque, el DUP, y sus reticencias sobre cómo la primera ministra Theresa May había decidido resolver el problema con la frontera de Irlanda. Pero quiénes son y qué papel juega el DUP en el Gobierno de May y en las negociaciones del Brexit. A continuación les ofrecemos las claves del desencuentro.

¿Quiénes forman el DUP?

El Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés) es el mayor partido de Irlanda del Norte. Muy conservador (está en contra del aborto y del matrimonio gay), fue fundado por el reverendo Ian Paisley en 1971.

¿Por qué es tan importante en la negociación del Brexit?

Para gobernar con holgura, Theresa May, que perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones, necesitó los diez escaños de los unionistas para poder llevar adelante sus medidas. Aunque no formaron coalición, el DUP aceptó apoyar a los «tories» en temas tan relevantes como la votación del presupuesto. A cambio recibió una inyección económica de más de mil millones de libras, en previsión de las subvenciones que Irlanda del Norte perdería al salir de la UE.

¿Cuál era su postura inicial frente al Brexit?

Aunque Irlanda del Norte votó por mantenerse en la UE, el DUP se mostró desde un principio a favor de un Brexit blando que permitiera la circulación de bienes y personas a través de la frontera con la República de Irlanda.

¿Por qué el DUP ha frenado el acuerdo de esta semana?

Ante la imposibilidad, por los Acuerdos del Viernes Santo, de levantar una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda (que sigue en la UE, y en el mercado único), el equipo negociador de May había optado este lunes por dar un estatus especial a Irlanda del Norte, que le mantendría dentro el mercado único. Sin embargo, la líder del DUP, Arlene Foster, no está de acuerdo con esta decisión, pues supondría tener una regulación distinta al resto del Reino Unido, algo que no está dispuesta a aceptar.