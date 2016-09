¿Dónde acabó la simbólica cruz de acero encontrada bajo los escombros del 11-S?

Aquel 11 de septiembre de 2011 de hace 14 años no sólo cayeron dos rascacielos y cuatro aviones. Esa mañana murieron 2.996 personas y con cada una de ellas se desvanecía más y más ese sentimiento de indestructibilidad que caracterizaba a Estados Unidos, hasta entonces tierra libre de atentados.

En el centro financiero de Nueva York, aún aturdidos y desorientados por el mazazo mortal en el «World Trade Center», los equipos de emergencias la encontraron el 13 de septiembre entre los escombros y amasijos de las torres, cuando encontraron dos vigas en forma de cruz.

Desde ese momento se convirtió en un símbolo de resistencia contra aquellos fanáticos que atacaron y asesinaron, según ellos en nombre de la media luna, provocando un sentimiento anti musulmán que aun perdura en el país.

Un largo periplo

Apróximadamente 5 metros y medio de altura, la mitad de ancho y 3.000 kilos de peso —según estimaciones de uno de los efectivos de limpieza que la encontró—, la cruz permaneció expuesta en la Zona Cero hasta 2009.

Fue entonces cuando los trabajos de reconstrucción obligaron a trasladar el símbolo de acero. En un principio se pensó en guardarla en el Hangar 17 de del Aeropuerto Internacional Kennedy, cedido por las autoridades portuarias y lugar de almacenamiento de los restos del atentado.

«Al hangar no, al hangar no, al hangar no», dijo Frank Silecchia, el miembro del equipo de emergencias «Local 731» que encontró la cruz, en «The New York Times».

Una vez desechado el hangar, y según la misma fuente, el primer destino de la cruz fue decidido por unanimidad y casi de forma natural. Se trasladaría hasta el exterior de la cercana iglegia católica de «St. Peter's», en la calle Barclay.

Allí se colocó en la calle, en un lugar donde «la gente iba a pensar e intentar buscarle el sentido a lo que había pasado», contaban supervivientes a diferentes medios internacionales.

Tres años después, en julio de 2011, la «Cruz del World Trade Center», como se la ha llegado a conocer, fue trasladada a su lugar de reposo final, el Museo en Memoria del 11-S. Allí se exhibe junto a otros símbolos del atentado, como la «Última Columna» o la «Escalera de los Supervivientes», según la web oficial.