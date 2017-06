La élite de la infantería de su tiempo. Combatientes letales de los que deberíamos sentirnos orgullosos a día de hoy, pues se dejaron la sangre y la vida en los campos de batalla por defender al Imperio Español. Así es como define a los soldados de los Tercios Borja Fernández, un divulgador histórico que se ha hecho famoso en YouTube por atesorar la friolera de más de 5.000 seguidores con vídeos en los que difunde, de forma sencilla y cercana, grandes hitos de nuestro pasado.

Su contenido, además de riguroso, le ha granjeado a su canal («Memorias de Pez», de tan solo tres meses de edad) más de 300.000 visitas en YouTube tras la publicación de apenas cuatro vídeos. Pequeñas píldoras de Historia en las que resume en pocos minutos desde la vida de grandes héroes como Blas de Lezo, hasta procesos históricos sumamente extensos como la Segunda República o la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos son narrados de forma sencilla, atrayente y, lo que es más importante: con el acompañamiento de una parte artística. Una serie de dibujos hechos a mano que ilustran sus palabras y que salen de los dedos de la cofundadora del canal, Sara González.

A día de hoy, el vídeo que más visionados suma en este canal de YouTube es «La historia de los Tercios españoles en 5 minutos». Nada menos que unos 130.000 clicks. En él, los «youtubers» recuerdan hitos como los métodos de combate que utilizaban estos soldados o algunas de sus victorias más heroicas (por ejemplo, Gravelinas o Empel) «Los Tercios tuvieron un siglo en el que no encontraron rival en los campos de batalla. Pudieron con los afamados piqueros suizos. Destrozaron una y otra vez al ejército francés... Además, incontables otomanos cayeron ante ellos, por no hablar de cómo combatieron en Flandes a ingleses y holandeses», explica Fernández en declaraciones a ABC.

Por desgracia, y a pesar de que -en palabras de este «youtuber»- los Tercios asentaron las bases de la esgrima moderna y lograron detener a la caballería pesada gala por primera vez en contiendas como la de Pavía (donde también raptaron al rey francés), su ocaso llegó de forma irremediable.

Aunque no por culpa suya, eso sí. «Como tantas veces ha ocurrido en la historia de España, los Tercios estaban compuestos por hombres que no se merecían a los “políticos” que les dirigían», determina. No obstante, y como bien deja patente en el vídeo de «Memorias de Pez», el que acabaran capitulando no les resta ni un ápice de valor: «Su nivel militar alcanzó la excelencia y creo que cualquier español, del signo político que sea, debería estar orgulloso de ese puñado de hombres que puso el mundo a merced de sus picas».

Sara es de la misma opinión, y admite que el vídeo que han elaborado le ha servido para conocer a fondo a los Tercios y, así, eliminar las ideas preconcebidas que tenía sobre ellos. «Los Tercios fueron una Infantería espectacular, estratega como pocas, y lo que más me gusta: estaban unidos, unidos para ser legendarios y gozar de una indudable tradición de victoria».

En este sentido, también da un pequeño tirón de orejas a aquellos que, cinco siglos después de que comenzaran las andanzas de estos soldados, los juzgan de forma negativa: «He escuchado todo tipo de críticas al respecto: que eran sanguinarios, que no tenían piedad... pero hay que entender los hechos en su contexto y de manera relativa, no se pueden contrastar épocas de cualquier modo porque jamás encontraríamos coherencia».

A pesar de que desgranar las vivencias de los combatientes españoles que doblegaron a Europa les ha reportado mucha fama, Sara afirma estar algo contrariada por la forma en la que, a día de hoy, se imparte Historia como la de los Tercios. «Quizá haya una tendencia a dejar muchas cosas en el olvido, por pura ignorancia, por enseñar Historia como una obligación en vez de disfrutarla y aprender de ella. Pero esto ya es meterse en terrenos pantanosos», sentencia.

Para ella, lo triste es que -en ocasiones- se tiende a «echar tierra» sobre el pasado. Aunque para evitar eso ha nacido «Memorias de Pez» en YouTube: «Nosotros trataremos de dar la mejor herramienta posible para rememorar aquellos maravillosos años, que no se pueden ignorar y desatender».

En YouTube para divulgar

Pero... ¿Quiénes son los magos de la Historia que se esconden tras este canal de YouTube? El encargado de crear los textos y los guiones (así como de poner la voz en los vídeos) es Borja Fernández. Un joven de Gijón (la «tierra de Don Pelayo y Jovellanos», como bien señala) que se licenció en Administración y Dirección de Empresas y que ahora, a los 25 años, se dedica al márketing digital. Un cambio radical.

Según explica, su pasión por la Historia le llegó cuando apenas sumaba cinco primaveras a sus espaldas. Fue entonces cuando disfrutó por primera vez del tesoro que es el Palacio Real de Madrid. «Tanto la visita como las historias que mi madre me contaba me dejaron fascinado». Aunque también recuerda «un viaje fabuloso» por la Ribera del Loira, en Francia, que le llegó al corazón. Aunque aquello que realmente le despertó las ansias por conocer los pormenores de los hechos pasados fue un videojuego: el «Age of Empires II». «Con esta obra de arte comencé a dar mis primeros pasos autodidactas conociendo a personajes como William Wallace, Juana de Arco, Gengis Khan, El Cid o Saladino, entre otros».

Además de Borja, la mano artística de «Memorias de Pez» es Sara González, una ingeniera forestal de 24 años que, en la actualidad, oposita para ser Guardia Civil. Según explica a ABC, su pasión por la Historia comenzó de pequeña. A la hora de la cena, para ser más concretos: «Mi padre nos desplegaba mapas en la mesa de diversas épocas que venían en las revistas y jugábamos a buscar dibujos dentro». Para ella, este recuerdo es «borroso, pero entrañable». Poco a poco, se empezó a interesar por períodos como Egipto, Roma y Grecia. «Crecí leyendo novelas sobre estas fabulosas civilizaciones que supieron dejar su huella hasta nuestros días».

Pero fue una persona la que, durante su adolescencia, llevó su hobby al siguiente nivel: al de una verdadera pasión. Fue su profesor de secundaria: «El primer día nos hizo escribir en un papel qué significaba para nosotros la Historia. Para muchos era saber, para otros era entretenimiento, para otros una mera asignatura aburrida que aprobar. No se me olvidará nunca cuando dijo: “Historia es no volver a cometer nuestros grandes errores pasados”. Luego, en sus clases durante ese año lanzaba su encantamiento y nos hacía revivir anécdotas de la historia».

Según determina, ese fue uno de sus mejores años ya que, a pesar de estar tras el pupitre, viajó con la imaginación hasta lugares tan maravillosos como Caños de Meca para ser testigo de la batalla de Trafalgar, o al Palacio Real. Este último, un lugar en el que casi experimentó como Isabel II y Francisco de Asís despedían a O’Donnell cuando se dirigía a África. «Creaba una ilusión casi tangible, no muchos tienen ese don, y yo le doy las gracias por ello», completa.

1-¿Cómo surgió la idea de crear el canal «Memorias de Pez»?

BORJA - La idea surge intentando reinventar la forma en la que se enseña historia en internet. En su día la revolución fue Twitter y fui una de las primeras cuentas de Twitter (@Batallasdguerra) que compartía contenido histórico. Sin embargo, esta vía estaba ya demasiado explotada y el rey de internet es a día de hoy otro. El video. Así que ya solo quedaba pensar en un formato que llegase fácilmente a todos los públicos con la idea de siempre, intentar hacer de la historia un cuento lo más divertido posible.

2-¿Cómo os conocisteis los integrantes de "Memorias de Pez"?

SARA - Somos de Gijón, allí sabemos todos prácticamente de todos, al menos en nuestro rango de edad. Es una ciudad pequeñita. Borja y yo nos conocemos desde hace 10 años, y es anecdótico que nuestra amistad haya sido reforzada por episodios que tengan que ver con la Historia. Me dejaba alucinada (y lo que viene a continuación es un ejemplo) ¡que se sabe todos los reyes y sus generaciones! Yo, por más que lo intento, tengo un cacao mental de Carlos, Felipes y Fernandos... que prefiero no hablar de ello porque cometería errores atroces. Siempre que intenté ponerle a prueba, salió invicto.

Luego entre cañas, coca colas, batallitas y algún desafío al "Age of Empires" en la que resulté duramente abatida, finalmente, un día hablando sobre la República me recordó una de mi otras grandes pasiones, el dibujo, “Oye ¿tú no sabías dibujar? Dibújame a Azaña que tengo una idea”, me dijo. Me salió más bien un garabato con gafas, pero todo era volver. Y desde aquel momento nos propusimos poder enseñarle al mundo la historia de otra manera. ¡Y parece que funciona!

«Hay que intentar hacer de la historia un cuento lo más divertido posible»

3-¿Por qué habéis elegido el formato actual: dibujo y textos?

BORJA - A la gente le interesa aprender divirtiéndose y la historia tiene que ser tan didáctica como digestiva. Desde un principio tenía una idea clara en la cabeza: hacer algo que pueda ser atractivo para una clase de primaria, para el adolescente que estudia la selectividad y para cualquier adulto que simplemente quiere entretenerse al llegar a casa después del trabajo. La única forma que se me ocurrió para llevarlo a cabo fue este formato.

No obstante, innovaremos e igual sorprendemos con algún formato nuevo que pensemos que pueda ser atractivo.

4-¿Cómo seleccionáis los dibujos que vas a realizar para los vídeos?

SARA - Tras tener el guión realizo una estimación del número de dibujos. Luego hago un sobreguión con la secuencia de los mismos. Se realizan pequeños bocetos. Y después, ¡a dibujar!

5-¿Y cómo les das vida?

SARA - Por ahora no me complico y utilizo muchas imágenes del repertorio ya existente e intento simplificarlas al máximo. He logrado animar a los personajes y que adquieran movimiento con sucesiones de fotos y vídeos, pero bajo mi punto de vista aún se puede aspirar a más, no me quiero limitar a representar guiones, sino justo a lo contrario: a no tener límites, que es tanto lo que da la imaginación. Los dibujos pueden ser mucho más creativos y con mucho más contenido. El objetivo es mejorar, pero poco a poco. Todavía hay sorpresas, pero... chsst. Eso es un secreto.

6-¿Esperabais tener una aceptación tan grande entre la comunidad «youtuber»?

BORJA - La verdad es que no. Sabía que el formato iba a acabar llegando al público, lo que nunca me hubiese imaginado es que iba a hacerlo tan rápido. Pasar de 5.000 suscriptores, tener cerca de 300.000 visitas, una media de 10.000 visitas por día y todo ello en apenas tres meses, es algo que no entraba ni en la mejor de mis expectativas. ¡Además todo esto con apenas cuatro videos!

En cualquier caso, el éxito que está teniendo el canal no hace más que animarnos a seguir y a continuar creando contenido para todos aquellos que se estén iniciando en el mundo de la Historia o que simplemente quieran disfrutar de ella.

Borja y Sara, las nuevas estrellas de YouTube - B. F.

7-¿Qué ofrecéis a los aficionados a la Historia que no ofrecen otros canales?

BORJA - En primer lugar ofrecemos innovación, una nueva manera de contar las cosas. También creo que es muy importante ofrecer accesibilidad y hacer la Historia fácil, divertida y para todos los públicos. La gente quiere y le gusta aprender, simplemente hay que darles un medio eficaz mediante el que hacerlo.

8-¿Cómo seleccionáis los temas? ¿Y el enfoque de los vídeos?

BORJA - Normalmente escucho a nuestros seguidores y a la gente de mi alrededor y lo acompaño de un "brainstorming" con el fin de sacar 4 o 5 temas con potencial. Acto seguido, los comparo en Google Trends para ver cuál interesa más a la gente. Una vez tengo el tema seleccionado, lo comento con Sara, que tiene la última palabra acerca de la viabilidad de la idea.

9-¿Cuánto tardáis en elaborar este contenido?

BORJA - Depende mucho del tema, no obstante ambos tenemos muy poco tiempo libre. Y ese es el que dedicamos a los videos. Hay temas más fáciles como el de Blas de Lezo que hicimos en apenas semana y media y videos, como el de la Segunda Guerra Mundial, en el que tardamos casi un mes.

Sí puedo decir que hacer el primero fue una locura y nos encontramos con mil problemas a la hora de grabar: zooms automáticos que te estropeaban el video, iluminación, sombras, baterías insuficientes, tarjetas de memoria demasiado pequeñas… en fin, de todo se aprende.

«La gente quiere y le gusta aprender, simplemente hay que darles un medio eficaz mediante el que hacerlo»

10-Hacednos un pequeño «spoiler»: ¿De qué tratará vuestro siguiente vídeo?

BORJA - Con el guión ya preparado puedo decir que el próximo va a ser Hernán Cortés y la caída del Imperio Azteca.

11-¿Y qué estáis planeando a nivel artístico para él?

SARA - Lo primero, cambiar de dispositivo de grabación. Grabo con un Samsung Galaxy del Pleistoceno que me tiene un poco loca, y no está dando buenos resultados. En cuanto al tema, me encanta y no sólo por su historia, sino porque ya no es una trama de fechas, lugares y pactos que donde mejor se representarían sería en un esquema de pizarra. Se le va a poder sacar muchísimo jugo, y creo que podremos superarnos trayendo de vuelta al Imperio Azteca de la mano de Cortés. No quiero dar más datos, prefiero dejaros con la intriga.

12-¿Cuál es vuestra época favorita de la Historia?

BORJA - Si hablamos de la historia de España, sin duda el Siglo XIX. Dicho siglo supuso una revolución total en todos los niveles de la sociedad española. Fue un siglo de revueltas, de constituciones, de cambios políticos, de inestabilidad social, en definitiva un siglo de cambio en el que España comenzó a madurar. Tecnológica y económicamente, llegó la revolución industrial y por fin España comenzó tímidamente a subirse al tren del progreso económico en el que Europa llevaba ya casi un siglo subida.

También fue una época de un profundo cambio político: cayó el absolutismo, comenzó a desarrollarse la actividad sindical, surgieron los primeros partidos políticos, por primera vez España fue una República, hubo tres guerras civiles e incluso tuvimos que expulsar al invasor francés de nuestras tierras.

Y por si fuera poco, a España no le quedó más remedio que darse cuenta de que había dejado de ser un imperio, primero con un importante revés en Latinoamérica y más tarde con una guerra contra Estados Unidos.

Captura de uno de los vídeo de YouTube de «Memorias de Pez» - YouTube

13-Dedicáis un vídeo a Blas de Lezo, uno de los grandes héroes españoles. ¿Ha olvidado España a personajes como él en la actualidad?

BORJA - Desafortunadamente sí. En España no sabemos apreciar nuestra historia. Todo el mundo conoce la Armada Invencible, pero pocos saben la historia de la Invencible Inglesa, de similar tamaño, que fue derrotada en las costas españolas. Afortunadamente, con la aparición de internet y de muchas páginas web, cuentas de Twitter, de Facebook, foros y canales de Youtube… hay pedacitos de la Historia de España que comienzan siglos después a ser conocidos.

El caso de Blas de Lezo es un gran ejemplo. Muchísima gente sabe ahora de sus hazañas cuando hace diez años era casi un héroe anónimo más laureado en Cartagena de Indias que en España ¡Ahora hasta le acaban de poner una estatua en Colón! Sin embargo aún queda mucho camino por hacer.

14-Habéis empezado con un tema un poco espinoso: la República. ¿Existe en España una visión polarizada de este período? ¿Es posible dar una visión objetiva de él?

BORJA - La primera lección que me dio empezar a escribir en internet, es que nunca vas a dejar contento a todo el mundo. La clave es abstraerte de todos los comentarios y contar la historia desde el punto más objetivo posible. Puedes cometer fallos, pero nunca debes dar deliberadamente una versión sesgada de la historia.

«La primera lección que me dio empezar a escribir en internet, es que nunca vas a dejar contento a todo el mundo»

A mí me han llamado de todo, tanto en los videos de Youtube, como en los comentarios de los artículos que escribía en mi anterior página web… es la primera vez que conozco a un comunista, nazi, ateo, pro-islamista e integrista cristiano al mismo tiempo. En fin, posiblemente eso quiere decir que no estamos tan lejos de la objetividad. Al final, lo importante es que el contenido gusta a la mayoría del público que lo disfruta.

15-¿Cómo se resume un conflicto tan gigantesco como la Segunda Guerra Mundial en apenas 10 minutos procurando que sea entretenido?

BORJA - Con mucho cuidado e intentando no dejarse nada importante en el tintero. También es muy importante no aburrir al público con datos que no aportan nada verdaderamente importante ¿De verdad hace falta saber que divisiones intentaron atacar Moscú o como se llamaba el general Polaco que intentó defender Varsovia? No digo que no sea importante, pero si lo dices, la gente cambia de canal y deja la historia para otro día.