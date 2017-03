La verdadera Â«noche toledanaÂ», la masacre de 700 musulmanes lanzados a un foso medieval

El origen de la expresión «una noche toledana», que significa una noche de tormento y de calor extremo, tiene probablemente su remoto origen en la conocida como Jornada del foso de Toledo, una matanza musulmana que recuerda a muchos que Al-Andalus no era exactamente ese tiempo idílico de tolerancia y florecimiento cultural en la España medieval. No. También aquí la violencia extrema era una opción recurrente.

Una sublevación en Zaragoza apoyada por generales del emir y la destitución en ese tiempo del gobernador de Toledo explican el nerviosismo de al-Hakam I

Según las crónicas de Ibn Hayyan, la Jornada del foso de Toledo fue una medida tomada por al-Hakam I, el tercer emir independiente de Córdoba, como respuesta a los episodios turbulentos que se vivieron en el Toledo musulmán del siglo VIII. Una forma de sacar de la ecuación de golpe a todos los nobles sospechosos de querer rebelarse contra el emir. Su posición inexpugnable, protegida geográficamente, convirtió Toledo desde su conquista en un foco de discordia y rebeldía.

No obstante, al tratarse de un relato medieval existen versiones contradictorias y algunas más literarias que realistas. se sabe que el emir tomó esta determinación en un contexto de sucesivas rebeliones en los territorios musulmanes. Una sublevación en Zaragoza apoyada por generales del emir y la destitución en ese tiempo del gobernador de Toledo explican el nerviosismo de al-Hakam I, el más sanguinario y déspota de los emires omeyas según los cronistas. Su carácter, de hecho, explica todo de forma nítida: «Se preocupaba personalmente de todos los asuntos, fueran importantes o no; no se fiaba de nadie, aunque fueran hombres de confianza y no admitía que éstos cometieran actos injustos, pero en caso de que esto ocurriera, rápidamente reparaba la injusticia; era valiente, atrevido y temible en sus enfados».

«¡Avergonzaos, toledanos!»

Su reinado fue uno de los más agitados de la dinastía omeya, donde tuvo que hacer frente a las aspiraciones de sus tíos Sulaimán y Abd Allah. Desde la región valenciana, Abd Allah intentó atraer a su causa a los jefes árabes del valle del Ebro e incluso pidió ayuda a la corte de Carlomagno, en el año 797, contra su sobrino al-Hakam I. Finalmente, Abd Allah terminó pactando con su sobrino residir en Valencia a cambio de una pensión anual; mientras que Sulaimán fue vencido y asesinado en el 800 cuando intentaba conquistar Córdoba. No obstante, esta situación de desorden intenterno permitió a los francos conquistar Barcelona y a los asturianos ocupar Lisboa durante un breve periodo de tiempo.

La población muladí (los cristianos convertidos al Islam) de Toledo no tardó en rebelarse contra el nuevo gobernador elegido por el emir de Córdoba, que algunas fuentes identifican como el futuro emir de al-Andalus, el príncipe Abd al-Rahman. Amrus b. Yusuf, entonces señor de Talavera, fue encargado de aplastar la sublevación aprovechando las tensiones entre los insurgentes bereberes y muladíes. Amrus b. Yusuf logró ganarse la confianza de una parte de la población y, una vez dentro de la ciudad, levantó un recinto fortificado para él y sus tropas, «el hizam». Para finalizar su plan, los más notables de la ciudad fueron invitados a un banquete que, al más puro estilo de la Boda Roja de la serie «Juego de Tronos», escondía una sangrienta emboscada. La excusa era la celebraciones por la circuncisión de los hijos del emir. Su origen muladí le ayudó a engañar a la población toledana.

El señor de Talavera había excavado en el centro de la fortificación un profundo foso, de forma que los nobles entraban por una puerta para salir por otra pero, en verdad, nunca salían. «¿Cómo es que veo que la gente va pero no regresa?», afirmó un poeta y sabio de Toledo, según una de las fuentes medievales. Amrus b. Yusuf mató aquella noche a 700 (los más exagerados elevan el número a 5.000) notables de la ciudad de Toledo. Y la cifra no fue mayor porque en un momento dado los nobles que estaban todavía en el exterior se dieron cuenta del cruel truco y pusieron pies en polvorosa. El sonido de las flautas y albogues pudo ocultar los gritos de terror hasta que el foso rebosó de cadáveres.

«¡Avergonzaos, toledanos!, la espada ha sacado hoy buen provecho de todos vosotros. Habéis caído sobre ella como caen las moscas en la miel o las mariposas en el fuego. ¡Desgraciados, mirad al cielo!», señaló Amrus b. Yusuf en referencia a la humareda roja que salía de la fortificación. Él les dijo entonces según la visión más literaria: «¡Maldita sea! Se trata del vapor de la sangre y no del de la comida, pues esto es de color rojo y el de la comida tiene color azul».