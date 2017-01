A vueltas con los hábitos higiénicos de Isabel «la Católica», cinco siglos después. Salió hace unos días a colación este clásico tópico del imaginario español, a raíz de un intercambio de comentarios en las redes sociales entre Pablo Iglesias y Esperanza Aguirre. «Espero que Esperanza Aguirre no admire también los hábitos higiénicos de los Reyes Católicos», comentó Iglesias en referencia al apoyo de la política madrileña a la celebración de la toma de Granada en 1492. Un apunte a la supuesta falta de higiene de la reina cristiana, en contraposición con los buenos y mitificados hábitos musulmanes; pero que no se corresponde con la realidad.

Espero que Esperanza Aguirre no admire también los hábitos higiénicos de los reyes católicos. Patrioterismo rancio, inculto y reaccionario pic.twitter.com/pbXXVboKc9 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 2 de enero de 2017

Se ha dicho de forma irrespetuosa que la reina castellana Isabel «la Católica» era poco aseada y no se cambiaba de ropa nunca. Una leyenda que deriva de un juramento que nunca realizó: no se lavaría ni cambiaría de camisa hasta que Granada fuese conquistada por los moros. En verdad quien aseguró –aunque de forma simbólica– que no se cambiaría de camisa hasta pacificar Flandes fue su tataranieta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y gobernadora de los Países Bajos. Esta afirmación fue realizada en el contexto de la Guerra de Flandes, durante el sitio de Ostende (Bélgica) que duró más de tres años, de 1601 a 1604.

Retrato de Isabel Clara Eugenia - Wikimedia

Si bien los hábitos higiénicos entre los cristianos eran poco esforzados en la Edad Media, Isabel resultaba para los estandartes de la época un raro avis. Su confesor, fray Hernando de Talavera, le reprochaba a veces el excesivo cuidado que, según él, prestaba a su cuerpo y a su alimentación. También se sabe que se sintió muy compungida cuando se enteró que su hija Juana se negaba a cambiarse de ropa interior, entre sus muchas locuras. Solo en sus últimos meses de vida, con el cuerpo ulcerado y víctima de una grave enfermedad, pudo ser posible que la reina desprendiera mal olor.

En este sentido, todavía en la actualidad existen dudas sobre la dolencia que consumió a la Reina en un plazo de tres años, desde que se mostraron los primeros síntomas. Una enfermedad que pudo estar motivada por un tumor «en las partes vergonzosas». Un contemporáneo, el doctor Álvaro de Castro, que no llegó a tratar a la monarca directamente, fue más allá en sus estudios y afirmó que «la fístula en las partes vergonzosas y cáncer que se le engendró en su natura» estaba provocado por cabalgar en exceso durante las campañas militares en Granada. Un ejercicio de especulación médica que va más allá de las pruebas disponibles.

El fallo de Iglesias con la Cruz de Borgoña

La precisión histórica no parece ser el punto fuerte del antiguo profesor universitaria hoy líder del tercer partido de España. Durante su intervención en el discurso de investidura de Mariano Rajoy el pasado mes de octubre, el líder de izquierda afirmó, para escándalo en las redes sociales, que «las dos instituciones tradicionales a prueba de crisis son la Monarquía y el PNV, bien unidos por la Cruz de Borgoña», vinculando erróneamente este símbolo a los ‘gudaris’ (los combatientes vascos en la Guerra Civil). El problema es que la Cruz de Borgoña es un símbolo emblemático, pero para otro grupo político del norte, los carlistas, los enemigos acérrimos de los «gudaris» durante la Guerra Civil.

Cruz de Borgoña en una bandera

Pablo Iglesias atribuyó la bandera empleada por los requetés carlistas durante la Guerra Civil, la Cruz de Borgoña, a los combatientes vascos del PNV. Un error que nace tal vez de la confusión entre la simbología de ambos movimientos o de que, simplemente, mezcló el concepto de Cruz de Borgoña (de color rojo y fondo blanco) con el de Cruz de San Andrés, que es un término genérico para referirse a todas las banderas que incluyen este tipo de cruz (la imagen del santo crucificado en forma de aspa).

Así y todo, recordó entonces la web Untzamendi.biz que, en 1922, la EuzkoMendigoizale Batza (Asociación de Montañeros Vascos), una agrupación lúdica nacionalista fundada el año anterior, adoptó como emblema una bandera con la Cruz de San Andrés, similar a la carlista. Esta bandera fue empleada durante la Guerra Civil por el Euzko Gudarostea, el Cuerpo de Ejército. No obstante, la letra pequeña está en que la cruz era verde con un borde rojo rodeando el paño, no rojo borgoñés.