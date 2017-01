Este viernes el empresario de origen judío Jared Kushner, casado con Ivanka Trump desde 2009 y padre de tres hijos, ya es parte de la familia del 45º Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Además es asesor del mandatario en la Casa Blanca, dando carta de naturaleza a la importante influencia que tanto él como Ivanka tienen sobre el magnate. Sin duda, este joven empresario inmobiliario de Nueva York y orígenes judíos, será un yerno con mando en la Casa Blanca. Una figura de la que sólo existe un precedente histórico: William Gibbs McAdoo, casado con Elanor Wilson, hija del presidente Woodrow Wilson (1913-1921).

MacAdoo (1863-1941) y Kushner (1981-?) son conocidos hombres de negocios antes de pisar las alfombras del poder. Sin embargo, como destaca Olivia B. Waxman en un artículo reciente publicado en la revista «Time», llaman más poderosamente las diferencias entre ambos: McAdoo se convirtió en yerno de Wilson cuando ya era presidente, al casarse con su hija Eleanor en 1914, mientras que Kushner contrajo matrimonio con Ivanka en 2009 y ahora entrará en el servicio público.

Por otra parte, Kushner aterriza en el Ala Oeste de la Casa Blanca rodeado de cierta polémica, como ha venido informando nuestro compañero Manuel Erice, porque representa todo un desafío a la Ley Federal Antinepotismo o «Ley Bobby Kennedy» aprobada en 1967 por el Congreso. Esta norma prohíbe «colocar» a familiares en las agencias públicas que trabajan para la Casa Blanca, aunque no especifica nada sobre la presencia de familiares en la residencia presidencial. Según medios estadounidenses, para soslayar estos recelos tampoco percibirá por sus servicios de asesoramiento ningún salario.

Hombre hecho a si mismo, McAdoo ejerció la abogacía e hizo fortuna con el ferrocarril

Sin embargo, en el momento en que McAdoo contrae matrimonio con Elanor Wilson, no existía esta legislación: Además ya formaba parte del gabinete del presidente como secretario del Tesoro. En su libro «Presidentes de Estados Unidos: De Washington a Obama, la historia norteamericana a través de los 43 inquilinos de la Casa Blanca», Javier Redondo Rodelas, le describe de esta forma: «Sureño, populista, antimonopolista y rico. Consideraba, antes de trabajar junto a él, que la gran virtud de Wilson era haber nacido en el Sur, el primer presidente del Sur desde Taylor».

Tres esposas, un divorcio

El político sureño se casó con Eleanor Wilson el 7 de mayo 1914 en la Salón Azul de la Casa Blanca, dos años después del fallecimiento de su primera esposa Sarah. Tras cortejarla durante un año, McAdoo quien doblaba en edad a su nueva pareja, le pidió la mano delante del Monumento de Washington y tuvieron en común dos hijos. Precisamente Elanor le pidió el divorcio en 1934. Según el citado artículo de Time, el entonces senador llevaba una vida nocturna muy activa lo que no le impidió enamorarse perdidamente de una «reservada y piadosa» enfermera de 26 años y que respondía al nombre de Doris Cross.

Elanor Wilson en su boda con William Gibbs McAdoo, el 7 de mayo de 1914 - ARCHIVO ABC

Hombre de negocios

Pero, ¿quién era exactamente McAdoo? ¿Qué poder tuvo? Como comenta Waxman en Time y se puede leer en «The Home Front Encyclopedia: United States, Britain and Canada in World Wars I and II» MacAdoo fue un hombre hecho a sí mismo, nacido un día de Halloween en 1863 en Marietta (Georgia), graduado en Leyes por la Universidad de Tennessee, ejerció la abogacía en este estado hasta 1892 pero fue el ferrocarril lo que más le fascinó. Por ejemplo, compró la Knoxville Street Railway Company con la que produjo uno de los primeros tranvías.

McAdoo se casó con Eleanor Wilson en la Casa Blanca el 7 de mayo de 1914

Cuando el negocio se torció, cambió de aires y fue a Nueva York donde volvió a ejercer la abogacía y a involucrarse, de nuevo, en el negocio del ferrocarril. En concreto, sirvió como presidente y director de la Hudson & Manhattan Railroad Company, quien completó el primer túnel bajo el río Hudson que unía New Jersey y Nueva York en 1904. Infraestructura que llegó a ser conocida como «McAddo Tubes» o «McAdoo Tunnel».

Hacia 1910 conoció al futuro presidente Woodrow Wilson, cuando era rector - presidente- de la Universidad de Princeton.Muy pronto realizó campaña por este académico para gobernador de New Jersey y, en 1912, en calidad de vicepresidente del Comité Nacional Demócrata durante las presidenciales de este año que ganó el político demócrata.

Creación de la Reserva Federal

Convertido en secretario del Tesoro en marzo de 1913, junto al senador demócrata Carter Glass, participó en la creacion de la Reserva Federal al año siguiente para apoyar al sector financiero estadounidense y garantizar la estabilidad macroeconómica tras los recientes hechos del Caos Financiero de 1907. A diferencia de Glass, que era republicano y apostaba una red de bancos regionales controlados por banqueros, estaba a favor de crear una institución pública.

Finalmente, se alcanzó un compromiso por el cual el nuevo organismo tendría una supervisión pública (Federal Reserve Board) pero la propiedad sería privada. Una ley que ha sido modificada posteriormente. MacAdoo fue el máximo responsable político del Federal Reserve Board hasta su dimisión como secretario del Tesoro en 1918, y presidente de los Ferrocarriles de Estados Unidos.

McAdoo colaboró en la creación de la Reserva Federal en 1914

Posteriormente, durante la Primera Guerra Mundial, impulsó el programa «Liberty Loan» (algo así como «Préstamos de la Libertad») por el que los estadounidenses, henchidos de patriotismo, financiaron el esfuerzo bélico a través de la compra de bonos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. También sirvió como presidente de la compañía pública de ferrocarriles cuando el gobierno los puso bajo su control, a partir de su entrada en el conflicto europeo en 1917.

Su dimisión como secretario del Tesoro en noviembre de 1918, podría haber sido motivada según apunta Olivia B. Waxman en «Time», por las suspicacias que levantaba su relación con la hija del presidente entre los miembros del gabinete y el enfriamiento de su relación con Wilson. Sea como fuere, MacAdoo intentó presentarse para presidente en las primarias del Partido Demócrata en 1920 y 1924. También contribuyó decisivamente a la «coronación» de Franklin Delano Roosevelt en 1932. Posteriormente, ejerció como senador de los Estados Unidos entre 1933 y 1938. Además es autor de dos libros, uno de ellos una autobiografía. Falleció el 1 de febrero de 1941, a los 77 años de edad, poco después de asistir a la tercera toma de posesión de Roosevelt.