La epopeya del Â«inmortalÂ» que escapÃ³ de los crueles escuadrones de la muerte en el Salvador

Carlos Ernesto García habla a este diario con tranquilidad de la tragedia que vivió cuando apenas había cumplido las veinte primaveras (desde entonces han pasado tres décadas). Con un cigarrillo en la mano izquierda y un café en la derecha, narra los hechos como si fueran parte de la vida de otra persona. Casi como si quisiera distanciarse de ellos. Pero le es imposible borrarlos de su memoria a pesar del tiempo. Al fin y al cabo, aquella trágica noche de 1980 -de la que atesora cada detalle- mataron a su padre y a su hermana en su propia casa y frente a sus ojos. Él tuvo suerte, pues pudo fugarse de su hogar (tras esconderse de sus enemigos) para evitar ser asesinado también por los escuadrones de la muerte de El Salvador.

Aquel 20 de junio de 1980 Carlos Ernesto vio a la muerte muy de cerca. A su lado, literalmente. Y es que, según explica, llegó a tener a un palmo a los asesinos que habían acabado con la vida de sus familiares. Pero la suerte quiso que aquellos hombres armados que le buscaban no alzasen la cabeza para ver que, tras escuchar los disparos, nuestro protagonista se había subido a un árbol del jardín. «Mi pie casi tocaba sus cabezas», dice. Desde allí, y gracias al destino y a la bondad de sus vecinos y conocidos, inició una huida que fue más propia de una película de ciencia ficción que de un salvadoreño de clase baja contrario al régimen de su país.

Entre las gestas de esa huida se encuentra el haber engañado a un alto funcionario del gobierno para que le dejase salir del país o sobrevivir a varios atentados contra su vida perpetrados posteriormente en Europa. Casi se podría decir que es inmortal. O, al menos, una persona que tiene el destino de su lado, pues ha esquivado más balas que el mismísimo Houdini. Ahora, Carlos Ernesto reside en Barcelona, lugar al que llegó en la década de los 80 y desde donde se convirtió en miembro de la Coordinación Europea del Sistema Radio Venceremos (la voz del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional -el partido contrario al régimen existente en El Salvador durante su guerra civil-).

La guerra civil en El Salvador El enfrentamiento en El Salvador está considerado, a día de hoy, como uno de los más cruentos de la región. No en vano dejó a más de 70.000 muertos y heridos tras de sí. Extraoficialmente, además, fue un espejo de la Guerra Fría que se estaba sucediendo en los setenta entre Estados Unidos y la URSS. Y es que, cada uno de los contendientes apoyó a un bando de esta contienda. El enfrentamiento fue entre el gobierno oficialista (cuyo brazo armado eran las FAES -Fuerzas Armadas de El Salvador) y sus opositores de izquierdas, unidos en el frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (o FMLN). Oficialmente, la contienda se extendió desde 1980 a 1992. Sin embargo, el origen hay que buscarlo en la década de los 70. Por entonces, las diferencias económicas y una serie de elecciones fraudulentas dieron como resultado el enfrentamiento armado. Cada bando recibió entonces ayuda de sus respectivos «padrinos». Es decir, armamento de la URSS (principalmente fusiles de asalto AK47) y EEUU (los famosos M16). A su vez, a favor del mando gubernamental se crearon una serie de grupos paramilitares subvencionados por los terratenientes de la zona: los escuadrones de la muerte. Estos se destacaron por ejercer la violencia contra aquellos a los que no llegaba el ejército: los revolucionarios estudiantiles, algunos sectores del clero y, en general, cualquiera que consideraran agitador.

Todas estas vivencias son las que, a día de hoy, plasma en sus poemas. Después de pasar aquel calvario, Carlos Ernesto se dio cuenta de que lo que de verdad quería en la vida era escribir rimas. Dejar sus sentimientos sobre blanco. Y parece que no le va mal, pues ha publicado varios libros (entre ellos «Hasta la cólera se pudre» o «A quemarropa el amor») y fue invitado por Rafael Alberti a su cumpleaños en 1993 (donde pudo decir unas hermosas palabras en su honor). Y estas son únicamente algunas escuetas partes de su extensísimo currículum.

No obstante, este antiguo renegado y hoy reconocido poeta ha vuelto a salir a la luz de la actualdiad gracias al director argentino Laureano Clavero (fundador de Mirasud Producciones) y al divulgador histórico Pere Cardona (autor del blog «HistoriasSegundaGuerraMundial»). ¿La razón? Que ambos han anunciado el rodaje de un documental sobre la vida de Carlos Ernesto García. Un largometraje que, además, irá acompañada de las memorias autorizadas del personaje y que está siendo elaborado a través de los testimonios del salvadoreño y de todos aquellos que le conocen. «Tenemos muchas horas de entrevista con Carlos y, además, estamos reconstruyendo su vida través de personajes de tanta importancia como el escritor Paul Brito o Gabi Martínez (autor de “Solo para gigantes”)», explica Clavero a este diario.

1-¿Qué eran los escuadrones de la muerte?

Los escuadrones de la muerte fueron un grupo de represión y terror creado por el mayor Roberto d'Aubuisson (de la guardia nacional) a finales de los 60. Eran temibles. Su objetivo era decapitar los movimientos de izquierdas de El Salvador y capturar a personas que pertenecieran a sindicatos o sacerdotes que militaran en las bases cristianas. Se podría decir que eran verdugos.

Sabíamos que allí donde había una camioneta todoterreno con vidrios polarizados, unas cherokee, estaban ellos, y teníamos que temer. Podían secuestrar a alguien delante tuya, o a ti mismo. En principio no eran hombres que dispararan abiertamente, pero te raptaban. Iban vestidos de civiles, no como militares. Aunque algunos sí solían llevar gafas de sol oscuras, vaqueros y guayaberas blancas. Estos custodiaban a personalidades del régimen. Pero el resto se vestían de manera común para camuflarse entre la sociedad y en las manifestaciones. Por si tenían que atrapar a alguien.

2-¿También sacerdotes?

Sí. Solían aparecer pintadas suyas en las que escribían “Haz patria: mata a un cura”. Era una de sus consignas. Fueron muy activos.

3-¿Cómo comenzó su etapa como revolucionario?

Hacia mediados de los 70 llegaron a San Martín un grupo de jóvenes. Yo no sabia su grado de organización, solo que se hacían pasar por seminaristas. Contacte con ellos porque eran mis vecinos y uno tocaba la guitarra. Con ellos solía escuchar la música de cantautores como Daniel Viglietti, Carlos Puebla... Eran nuestro referente en la canción social y protesta. Atraído por estos amigos, me involucre a través de ellos en el trabajo con las comunidades cristianas de base. Eran muy activas. Tenían un nuevo enfoque para hacer caer el régimen y formaban parte del bloque popular revolucionario de El Salvador, que aglutinaba a los movimientos sindicales y revolucionarios.

4-¿Qué buscaban?

Derrotar a una oligarquía representada en 14 familias. Además de acabar con los ataques a la población. Entre las cosas que yo veía, de las que era testigo, había represiones, muertos... Todo eso se sumaba al trabajo que se hacia a través de la canción. A través de ella y de la Biblia se fue haciendo conciencia.

5-¿Y usted? ¿Cuál era su labor en estos grupos?

Fui testigo, pero nunca estuve en ninguna organización. Pero, según parece, se empezó a hablar de mi tendencia política en el pueblo y de la gente con la que me relacionaba.

Carlso Ernesto, en la entrevista a este diario - Mirasud

6-¿Cómo empezó aquella triste noche en la que los escuadrones de la muerte fueron a buscarle?

Fue una noche muy desgraciada. Aquel día hubo un operativo militar en el que normalmente actuaban varias fuerzas. Yo vivía a 18 kilómetros de San Salvador. Era una zona que se había destacado por su nivel de organización con los cristianos de base, que estaban perseguidos. Ese tarde yo había vuelto del colegio y estaba en casa haciendo un trabajo de clase.

Eran aproximadamente las diez de la noche. Aquellos días en el Salvador estaba la ley marcial, algo más fuerte que un simple toque de queda. Según esta norma, todo el que estuviera fuera de su casa después de una hora determinada sería disparado. Estábamos en ese nivel de represión militar.

Desde casa, vimos como un vehículo aparecía repentinamente. Era un coche privado, particular. Sabíamos que en él viajaba un escuadrón de la muerte. Inmediatamente saltaron las alarmas en casa. Apagamos la luz y nos dirigimos a la habitación donde estaba descansando mi madre. Por suerte, el coche pasó de largo y se alejó.

Pero dos o tres minutos después el coche regresó con los focos encendidos. Giró y volvió por donde había venido. Pudimos oír como el motor se acercaba y como se estacionaba delante de la casa. Fue un momento de mucha tensión porque no sabíamos a qué casa se dirigía. Vimos a sus ocupantes. Llevaban camisetas blancas. Sacaron de sus bolsillos pañuelos rojos, se los pusieron sobre la cara, y se dirigieron hacia nuestra vivienda. Iban armados, y podíamos verlos a través de las ventanas porque estaban iluminados por un poste de luz. Por suerte, ellos no nos veían desde fuera por la cortina.

7-¿Entraron por la fuerza?

Llamaron a la puerta y preguntaron por mi padre. Le dijeron que venían a por mi. Mi padre me indicó entonces que saliera por la parte de atrás de la casa. En la entrada se quedaron mi padre junto a mi madre, que se había despertado y había salido. Yo me dirigí a un pasillo que había en la casa y choqué con la mirada de mi hermana, que también estaba haciendo un trabajo para el colegio.

Logré salir y me subí a un árbol que estaba cerca del muro que dividía mi casa con la del vecino... y empecé a escuchar disparos. Según testimonios de mi madre, al romper la puerta mi padre disparó sobre los asaltantes, pero ellos lograron reducirle de un tiro.

Luego sacaron a mi madre de la casa y a mi hermana menor la llevaron al salón comedor. Desde la rama en la que estaba vi todo. Vi como entraban por el pasillo, se metían en las habitaciones de manera violenta, salían al patio, y golpeaban los arbustos del jardín para asegurarse de que yo estaba allí. Cuando hacían aquello, mis talones, que estaban colgando de la rama, llegaron a estar a media metro de la cabeza de aquellos individuos.

Carlos Ernesto García - Mirasud

8-¿No le vieron?

Por suerte, no se les ocurrió mirar hacia arriba. Si lo hubieran hecho, me habrían descubierto.

9-¿Dejaron de buscarle finalmente?

Si. Se retiraron al salón. Entonces se volvieron a escuchar más disparos. Después hubo un total silencio. Yo caminé por el muro y subí al tejado. Me tumbé y pude escuchar como mi madre gritaba pidiendo auxilio. Vi que seguía viva. Pero mi padre y mi hermana no. Luego vino el silencio total seguido por el sonido de una ligera llovizna. Poco después, otro vehículo llegó al frente de la casa. Se oyeron insultos y, debido a la situación de violencia que se produjo, se olvidaron de mi madre y la dejaron viva.

10-¿Ella logró escapar?

Sí. Se escondió en la casa de un vecino. Pero entonces escuché un último disparo, fue el que le pegaron a mi hermana, que estaba todavía viva y se había quedado tumbada cerca del cadáver de mi padre.

11-¿Cómo logró usted huir de allí?

Me asomé a la casa de mi vecino -Óscar Benavides- y vi que estaba de pie, observándome. Me pidió que bajara a través de otro árbol que había plantado. Recuerdo la sensación de miedo que se percibía en el ambiente. Especialmente la que tenían sus perros, que estaban con las orejas gachas a pesar de que eran muy fieros. Óscar, su esposa y sus tres niños me recibieron. No tenían más de siete u ocho años.

Dentro de la casa comenzamos a barajar la posibilidad de que los escuadrones de la muerte acudiesen a la vivienda para buscarme. Por eso nos preparamos. Lo primero que hice fue quitarme el uniforme del colegio porque sus colores llamaban mucho la atención. Óscar me dejó ropa oscura. Nos fuimos al salón y vaciamos una nevera grande que había en el suelo para que, en el caso de que volvieran, pudiera esconderme en ella.

12-¿Regresaron?

Sí. A la media hora llegaron. Yo me metí dentro de la nevera cuando entraron (desconozco si eran guardias nacionales o militares, solo vi que llevaban uniforme). Empezaron a buscarme.

Por suerte, dio la casualidad de que el hombre que los comandaba se sentó encima de la nevera. Al no encontrarme, pusieron a la familia contra la pared y les amenazaron. Los niños lloraban mucho. Estuve a punto de salir, de decir que estaba allí, pero me abstuve. Si salía, los condenaría a muerte por haberme escondido. Ellos tuvieron la misma sensación y no me delataron. No dijeron nada a pesar de las amenazas. Al final, aquellos hombres se retiraron.

Cuando ya estuvimos tranquilos, Óscar me dijo que en algún momento iban a volver, y que me tenía que marchar de allí para no volver. Me comentó que no me iba a decir cuándo irme pero que, cuando saliera, no podría volver a entrar en esa casa. Acepté el trato. Era justo. Decidí esperar a que los trabajadores empezaran a salir a sus trabajos para irme. Me camuflaría con ellos. Recuerdo que salí de la casa un minuto y pude ver los cadáveres de mi hermana y de mi padre. Él me corroboró que estaban muertos.

Me dijo que me iba a dejar en la habitación de un pabellón y que no saliera de allí sin su autorización

13-¿Fue fácil esconderse entre la multitud?

Bueno. En lugar de caminar en la misma dirección que ellos, lo hice en la contraria. La idea era salir del cerco militar a través del campo. Repentinamente, me encontré caminando sobre la calle mientras un jeep lleno de militares se acercaba a mi. Tenía una ametralladora instalada en su parte trasera. Cuando me dieron el alto supe que me iban a matar. Huí por la izquierda y me metí por las plantaciones de café que conocía desde niño. Empecé a oír gritos. Me decían que me detuviese.

Mientras huía, podía escuchar como tintineaba el correaje y el armamento que llevaban encima. Yo iba muy ligero. Al poco, llegué a un punto en el que había un pequeño barranco de 4 o 5 metros. Era un lugar por el que pasaba un riachuelo, así que me lancé hacia abajo. Caí sobre un puñado de barro que había porque era época de lluvias. Luego me escondí. Después pude escuchar parte de la conversación que tenían los soldados al llegar. Se quedaron al filo del barranco. Luego sacaron un cigarro y empezaron hablar. Pude oír su conversación. Antes de irse, lanzaron la colilla del cigarrillo y esta cayó cerca de mis pies.

14-Ya sin perseguidores... ¿A dónde acudió?

Me dirigí a la casa de un amigo de la infancia, un carpintero. El tenía un ataúd de madera en el que guardaba algunas armas. Armas largas, pistolas... Hablé con él y me enteré de que, durante la redada de la noche anterior, habían capturado a algunos jóvenes. Todos ellos organizados. Después los habían conducido a lo largo de una línea de tren y los habían matado en un puente. Se encontraron ese mismo día los cadáveres... Yo los conocía a todos.

Él hizo una llamada y me dijo que me iban a sacar de allí. Que iban a lograr romper el cerco de dos kilómetros alrededor de la población de San Martín. También me dijo que los guardias andaban buscando a carios compañeros a mi por los campos de maíz. Después salimos de su casa y viajamos durante 15 o 20 minutos. Así hasta que cruzamos una alambrada. Entonces me dijo: “aquí te dejo”: Me dio un arma para mi defensa personal y esperamos a que llegara un autobús que, según decía, estaba conducido por alguien del que podía fiarme.

Cuando paró, me subí. El conductor me dijo que había un retén del ejército justo delante y, a los 15 minutos, no mucho más, nos topamos con él. Yo no tenía ningún plan. Pero, cuando paramos y la gente empezó a bajar, me hice pasar por un operario del autobús. Simulé que subía bultos al vehículo. Me pasaron por alto. Otros no tuvieron esa suerte y fueron detenidos.

Combatiente, en 1985 - Wikimedia

15-¿Hacia dónde se dirigían?

Simplemente seguimos camino. En un momento dado, el conductor paró y me dijo que tenía que entregarle el arma porque era peligroso viajar con una. Luego, cuando le dije que no tenía dinero, me entregó un billete, lo que ganaba él en un día. Así es como logré salir de esa población y llegar a San Salvador. El problema es que, una vez allí, no sabía a donde ir.

16-¿Por dónde se decantó finalmente?

Me dirigí al Liceo Salvadoreño, un colegio de la zona regentado por religiosos. Les conté lo que había sucedido y me dieron cobijo, una celda (una habitación en la que duermen las monjas y los sacerdotes). Esa noche fue una noche de gran tristeza.

17-¿Supo que había sucedido con los cadáveres de sus familiares?

Al día siguiente una delegación de mi colegio fue a los funerales de mi padre y de mi hermana. Yo no pude acudir, lógicamente, por el peligro.

18-¿Cuándo abandonó el lugar?

Cuando, al poco, supe que me habían traicionado. Al asomarme por la ventana para fumar, vi como llegaba un coche con hombres armados y que eran recibidos por uno de los sacerdotes. Habían denunciado mi presencia y venían a capturarme. Logré verlos y no lo dudé. Salí corriendo de allí a través del aula de música. Luego corrí a lo largo de la cancha de fútbol y, con un bate, me enfrenté a un grupo de perros que había en la zona. Salté una verja muy alta, luego el muro del colegio (que tendría unos seis o siete metros) y caí en una calle que estaba completamente vacía por la ley marcial.

Me dijo que me iba a dejar en la habitación de un pabellón y que no saliera de allí sin su autorización

19-¿Huyó o se escondió?

Me escondí. Me dirigí a un barril de petróleo que era utilizado como cubo de basura y me metí en él. Estaba vacío porque acababa de pasar el camión. Desde mi escondrijo pude oír como pasaban tanquetas y soldados al trote. Así varias veces a lo largo de toda la noche, hasta que me dormí. No desperté hasta que sentí la presión del calor y el mal olor. Entonces levanté la tapa y vi una hilera de coches. Todos estaban en marcha. Me dirigí hacia el centro de la ciudad. No podía ir a casa de ningún familiar.

Al final, me acerqué a la casa de una amiga que vivía cerca del parque zoológico de la ciudad. Cuando llegué, ella ya sabía lo que había pasado. Me informó de que algunos de mis amigos y familiares se habían escondido y que me daría refugio mientras la situación se resolvía.

20-¿Mientras le seguían buscando?

Sí. Estuve hasta el medió día en su casa. Sin embargo, después de que ella dejara la casa un momento, llegaron varios hombres uniformados. Me asusté porque pensaba que estaban registrando las viviendas. Al poco, un oficial entró acompañado por otro soldado, su asistente. Este llevaba un maletín. Además, entraron también varios civiles con gafas oscuras. Me llamó la atención, pero luego vi que eran sus guardaespaldas. El oficial me preguntó por mi amiga. Yo me limité a decirle que no estaba. Luego me preguntó quién era yo y el asistente abrió ese gran maletín... ¡De él solo sacó una botella y unas copas!

Yo pensaba que ya estaba condenado, y se limitó a invitarme a una copa. No sabían quien era. Recuerdo que el oficial iba con el uniforme de fatiga, y vi que sus botas estaban manchadas de sangre... Al final, me decidí y le pregunté de dónde venían. Él se limitó a dcirme que de un combate. A mi me comían los nervios, aunque intentaba ocultarlo.

En ese momento apareció mi amiga, y se quedó pálida. Más de lo que te puedas imaginar. Él se levantó y le dijo que había pasado simplemente a saludarla. Yo seguía nerviosísimo. Fuera había 40 soldados. Al final, ella no tuvo más remedio que invitarle a comer. Nos fuimos a la mesa y yo me quedé sentado delante de él. Recuerdo que puso su subfusil Uzi encima de la mesa mientras aquellos hombres con sus guayaberas blancas me observaban. Mientras, su madre había ordenado que cocinasen algo para la tropa.

21-¿Hasta cuándo permaneció allí?

Al final, cuando se retiraron, mi amiga me dijo que le preocupaba que me hubieran visto en su casa porque el oficial, posiblemente, querría saber algo más de mi. Esa noche nos dirigimos a la casa de uno de sus familiares, un soldado entrenado en Taiwán en la guerra contrainsurgente. Fui directo, le dije que necesitaba que me sacasen de allí rápidamente.

Laureano, junto a Paul Brito - Mirasud

22-¿Cuál fue su reacción?

Me dijo que sí, aunque prefería que no le dijese por qué huía. Ella se fue. Luego me llevó al cuartel en el que estaba destinado, una colonia de militares llamada “El Zapote”. Me dijo que me iba a dejar en la habitación de un pabellón y que no saliera de allí sin su autorización. Que él me traería el desayuno, el almuerzo y la cena. Me dijo que no me comunicase con nadie. Después me dio un uniforme militar sin distintivo ni galones.

23-¿Cuánto tiempo permaneció allí escondido?

Varios días. Mientras, aquel hombre ya había comenzado las gestiones para que un compañero de México acudiera al Salvador y nos trajese dinero. Mi cuenta había sido congelada y no podía sacar dinero. Esos días los pasé allí. Al final, el militar que me protegía se presentó frente a la puerta una noche. Serían entre las 11 y las 12. Estaba borracho y me dijo que saliésemos de allí.

Ese día él iba vestido con una camiseta de tirantes, pero llevaba todos sus correajes. Antes de escapar me dio un arma que comprobé que estaba cargada. A continuación nos subimos a un jeep cargado con una radio y multitud de granadas y salimos de la ciudad.

24-¿No les pararon durante el camino?

Bueno, con la radio íbamos dando el santo y seña para que no nos disparasen los militares. Así, hasta que llegamos a una zona residencial. El lugar estaba plagado de hombres armados, de gente del ejército. Había hasta un helicóptero y unos perros que tenían collares de pedrería de swarovski.

No sabía donde me había metido, pero resulta que me había llevado hasta una fiesta. No habría menos de 100 personas. Escuché conversaciones en diferentes idiomas... creo que eran aseseros militares. Había chilenos, argentinos, norteamericanos... pero también civiles. Personas de mucho dinero. Había mujeres que nadaban con ropa igual a la de las chicas PlayBoy que, además, repartían copas y cocaína.

El lugar estaba plagado de hombres armados, de gente del ejército. Había hasta un helicóptero y unos perros que tenían collares de pedrería de swarovski

25-¿Qué le transmitió aquello?

Tristeza. Pensé que, mientras mi pueblo se estaba desangrando, ellos vivían así. Era horrible. Esa noche me enteré de que las fiestas se hacían allí porque tenían miedo de ser atacados por la guerrilla.

26-¿Logró salir de allí?

Sí. Nadie se fijó en mi. Regresamos al cuartel y estuve allí hasta que llegó el mexicano con el dinero. Luego conseguí una tarjeta de Ernesto Rusconi, el Director General de Protocolo de Relaciones Exteriores, a través de una amiga. La verdad es que ni siquiera tenía un plan. Solo quería llevar una especie de salvoconducto en la cartera. Tener un seguro. Desde allí acudí a inmigración para recoger mi documentación y la de mi familia.

27-Se volvió a meter en la boca del lobo...

Más o menos. Fue algo peligroso. Recuerdo que, el día en el que fui a inmigración, me encontré con uno de los muchachos que me había delatado. Le conocía desde pequeño y le vi andando por la misma acera. A mi izquierda había un montículo de tierra y un policía. El hombre tenía su arma. Yo no podía escapar ni salir corriendo. Pensé que era hombre muerto. No iba armado, no tenía forma de defenderme... Si me reconocía, daría la voz de alarma y me dispararían. La suerte quiso que el viniera del brazo de una chica y que, cuando iba a verme, se giró para darle un beso. No me vio y continuó caminando.

28-Logró librarse de nuevo. ¿Cómo fue la llegada a inmigración?

Había mucha gente en la calle. Unas 300 personas queriendo entrar a la oficina para resolver el tema de los pasaportes. Hay que tener en cuenta que muchos querían marcharse por la represión.

29-Tuvo que hacer cola...

No. Sabía que tenía que moverme rápido. Al llegar, ví que había dos hombres de seguridad a los lados de una pequeña puerta. Iban armados. Pensé que debía ir a algún sitio importante. Quizá a la oficina del director de inmigración. Decidí jugármela y me dispuse a entrar. Cuando me pararon, les comenté que iba a ver al director. Ellos me respondieron que estaba en Suiza. Me extrañó y, automáticamente, les dije que no era posible porque acababa de hablar con él y me había dicho que pasara. Tuve suerte porque me dejaron acceder.

Subí por una escalera estrecha. Desemboqué en un pequeño salón donde se podía ver el patio interior de la casa. En la sala había mucha gente llevaba papeles y algunas oficinas. De un vistazo, vi que había una puerta en la que se podía leer “Director”. Llamé y salió una mujer de unos 35 años. Me preguntó qué deseaba y que si tenía cita con el director. Yo le respondí que no, que era una sorpresa. Ella abrió la puerta y me dijo que pasase. Cuando entré al fondo de aquella oficina vi a un hombre grande, mayor, que se puso instantáneamente de pie y me saludó. Luego me preguntó qué quería.

No se me ocurrió otra cosa y le dije que veía de parte de Ernesto Rusconi. No sabía si se lo iba a creer... Pero sí. Me preguntó qué tal estaba él y me dijo que pasara y que me atendería, que estaba contentísimo de poder ver a un amigo de Ernesto. Saqué mi billetera y le mostré la tarjeta, le dije que quería tramitar mi pasaporte.

30-¿Qué excusa puso?

Le dije que había una feria de maquinaria en México, que los pasaportes estaban tardando demasiado, y que los necesitaba cuanto antes. Él llamó a la secretaria y le pidió que los hiciese ya, en ese mismo momentos, mientras yo tomaba café y galletas con él. Después cogió mi documentación y... yo creí simplemente que era hombre muerto. Pero no. Se limitó a llamar a la secretaria, le preguntó si estaban los pasaportes, y que subiera con ellos cuando estuvieran.

31-Parece algo de película...

Pues no fue lo único. Cuando llegó la secretaria con los pasaportes, él se enfadó y empezó a insultarla. Le dijo que estaba con su amigo Carlos y que la documentación que ella había traído no valía, que él quería unos pasapartos con un visado especial para que yo pudiera entrar y salir del país cuando quisiera. La mujer les puso entonces un sello especial. Después él me acompañó a la puerta y me dijo que tenía un hijo, y que me acordara de él cuando regresase de México. Quería que le colocara en un buen puesto.

32-¿Salió de la oficina sin problemas?

Sí. Me fui derecho a casa de mi amiga y le pedí que me consiguiera dos coches oficiales del ministerio. En principio se negó, pero al final aceptó y, al poco, dos vehículos se presentaron delante de casa. Subidos en ellos (junto a mi venían algunos familiares y compañeros) ningún retén nos detuvo, pudimos llegar tranquilamente al aeropuerto.

33-¿Lograron llegar?

Efectivamente. Al llegar al aeropuerto bajé y vi que había muchísima gente intentando salir del país. Mi temor aumentó porque tenía que dar el nombre verdadero para pasar el control, y los guardias estaban reteniendo a algunos de los presentes. Le dije a uno de mis compañeros que me pondría detrás de él y, a mi madre, que dejara una distancia de entre cuatro o cinco personas entre ella y yo, por si había alguna contrariedad. La idea era ir yo primero y que, si me detenían, el resto pudieran escapar, porque yo en ese momento sería hombre muerto.

Cuando estuvimos a la altura del guardia me limité a ponerle el visado especial en la cara. Cuando lo vio se puso firme. Muy marcialmente, me preguntó que cuánta gente venía conmigo. Yo le dije... que toda la cola. Extrañamente, funcionó. Dejó pasar a todos. Recuerdo que, cuando estaba sentado en el avión, un hombre joven al que no conocía se acercó a mi para estrecharme la mano y darme las gracias por la ayuda.

En Madrid aparecieron dos figuras importantes en mi vida. Una de ellas fue el poeta Roberto Armijo

34-¿Salieron al final del país?

Si, no hubo más dificultades, ese día huimos.

35-¿A dónde fue?

Luego me fui a México. Allí sufrí un segundo atentado. De allí que me llevaron a Madrid en 1980. Ese año tuve dos atentados similares contra mi vida. Al llegar a España me incorporé a la oficina del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Allí me fui entrevistando con personalidades del movimiento revolucionario salvadoreño. Empece a preparar las condiciones de la solidaridad internacional con El Salvador.

En Madrid aparecieron dos figuras importantes en mi vida. Una de ellas fue el poeta Roberto Armijo. Un poeta contemporáneo que estaba exiliado en París. La otra fue la poeta nicaraguense-salvadoreña Claribel Alegría.

36-Al fin acabaron sus viajes...

No, todavía quedaban algunos. Posteriormente viajé a Barcelona y empecé un período de reflexión que intento plasmar en la poesía. Vivencias puestas en poemas. De ahí me incorporé a la coordinación de la Radio Venceremos (que tenía una oficina en Madrid y otra en Barcelona).

37-¿Cuándo comenzó su trabajo en la poesía?

Escribo poesía desde que tengo conciencia. Garabateo cosas desde los 9 años. En mi había un poeta que desarrollar, que formar. El germen estaba en mi. El primer poema metafísico lo escribí a los 10 años. Algunos de esos fueron de las pocas cosas que saque de El Salvador en la huida. Saqué el disco “Mediterraneo” de Joan Manuel Serrat y algunos de los recortes de poemas que escribía en un cuaderno. Con ellos hice mi primer libro de poesía.

Pero empecé a tomármelo más en serio cuando pude tener un mejor relación con Roberto. Él me dijo que teníamos que desarrollarnos como escritores, y que se iba a París para ello. Me dijo que tomara las riendas de mi vida y que decidiera lo que quería hacer realmente. Por entonces yo estaba estudiando la carrera de administración de empresas, y solo me quedaba el último examen de la carrera para terminar.

Estaba dubitativo pero, cuando iba en el metro hacia la facultad para hacer el último examen, me planteé qué era lo que quería hacer en la vida de verdad. Y entendí que no quería un título en administración de empresas. Así que me volví a casa, saqué todos los libros que tenía de contabilidad, estadística... y los metí en una caja que fue directamente a la basura. Nunca volví a la Universidad. Me fui a París con Roberto. Recuerdo que, entonces, él me dijo que yo había tomado la decisión más suicida del mundo... convertirme en poeta.