La conquista espaÃ±ola de Amberes (1584-85): lo imposible se hace gesta con Â«El Rayo de la GuerraÂ»

Alejandro Farnesio asumió el gobierno de los Países Bajo, bajo la soberanía del Rey de España, a la muerte de su tío Don Juan de Austria. Ambos combatieron juntos en la batalla naval de Lepanto contra los turcos y, posteriormente, contra las tropas rebeldes en Flandes hasta que una enfermedad mortal alcanzó en octubre de 1578 al hijo ilegítimo del Emperador Carlos. El sobrino, mayor que su tío, tomó el relevo en el enésimo intento del Imperio español por establecer la paz en un territorio que se había rebelado contra la autoridad real en todas sus provincias, incluso las católicas, a excepción de Luxemburgo. Que aquel fuera su primer puesto de entidad, y careciera de una trayectoria militar amplia, no impidieron que la mezcla precisa de diálogo y fuerza militar acercaran por primera a un desenlace el conflicto que se alargaba desde 1568.

Para desplegar sus planes de pacificación, el general italiano primero necesitaba alcanzar una posición de altura a través de una implacable campaña militar

Tras la muerte de Don Juan,confirmó a Farnesio como gobernador de estos territorios y permitió que este general, de padres italianos pero criado en España, avanzara de victoria en victoria por la provincia de, una vez la autoridad real había sido restablecida en las provincias más católicas. El fracaso del Gran Duque de Alba , que había actuado con dureza sobre los rebeldes durante su gobierno, y los errores de su tío Don Juan cuando había cedido a muchas de las demandas rebeldes, enseñaron el camino a Farnesio.

Solo tres, y parte de una cuarta, de las diecisiete provincias eran ya leales a la Corona de España y los rebeldes contaban con el apoyo de varias potencias extranjeras, que, como Inglaterra, veían en el conflicto una manera de debilitar al imperio del sur. Para desplegar sus planes de pacificación, el general italiano primero necesitaba alcanzar una posición de altura a través de una implacable campaña militar, que vería su punto álgido en la conquista de la estratégica provincia de Brabante.

Simulacros antes de Amberes

Estratégica provincia y, sobre todo, atrincherada hasta los dientes. Los soldados rebeldes de Guillermo de Orange habían aprendido que no eran rivales para los veteranos Tercios castellanos en terreno abierto, como se llevaba demostrando desde hacía una década; pero tras los muros de las imponentes fortalezas flamencas todos los hombres son valientes. Se antojaba imposible que con la tecnología de la época España pudiera conquistar una por una todas las ciudades en manos rebeldes, puesto que los asedios podían alargarse durante años y exigían la movilización de ejércitos gigantescos, tan pendientes de que no saliera el enemigo como que no llegaran refuerzos de fuera. Aquello resultaba insostenible para la hacienda real. O eso pensaban hasta la llegada Farnesio y sus ingenieros militares.

El primer asedio de entidad tuvo lugar en la ciudad de Maastricht, donde Farnesio iba a aprender que los sitios requerían, ante todo, paciencia. Al frente de 15.000 infantes y 4.000 caballos, Farnesio –suponiendo poca resistencia– lanzó a la infantería española cuando no habían hecho más que comenzar las obras de asedio contra las fuerzas sitiadas, que rechazaron a los asaltantes con un alto coste en vidas. Entre las bajas se encontraba un pariente de Alejandro Farnesio, Fabio, lo cual provocó la ira del joven general: «Yo voy allá. Yo mudare como general la fortuna del asalto, mudando el orden de asaltar; o como soldado más con mi sangre que con el mando».Aunque sus oficiales próximos consiguieron que desistiera de sus intenciones, no consiguieron apaciguar su determinación e intensificó el asedio. Tras un nuevo asalto, esta vez exitoso, el general Farnesio nunca olvidaría una importante lección de la guerra: las obras de ingeniería pueden reducir al mínimo los riesgos de un asalto.

El plano de Amberes, hacia 1571, rodeado de agua

Pero antes de conquistar nuevas ciudades, las prioridades militares tuvieron que retroceder ante las necesidades políticas. Alejandro Farnesio había logrado aunar a las provincias católicas en una misma empresa, la Unión de Arras, cuyo primer punto exigía, de nuevo, la retirada de los Tercios Españoles de Flandes. Por tanto, el «Rayo de la Guerra» tuvo que conformarse con reanudar las acciones militares –la principal en el asedio de la ciudad de Tournay– al frente de un bisoño ejército formado por tropas locales. Los soldados valones se comportaron con disciplina durante las obras de asedio, pero titubearon a la hora del asalto. Cuando una compañía valona de 50 soldados alcanzó el primer baluarte defensivo, en vez de atrincherarse, los soldados se quedaron festejando la acción y fueron masacrados por los holandeses. Los asaltos posteriores se saldaron con idéntica suerte hasta que la ciudad se rindió más por cansancio que por miedo.

Un asedio imposible, por tierra y mar

Alcanzado este punto, fueron los propios nobles valones quienes pidieron el regreso de los tercios y Alejandro Farnesio eligió una presa de gran calado para su siguiente movimiento, ya con las tropas de élite castellanas a su disposición: Amberes. Una ciudad que a principios de siglo XVI fue la principal urbe de Europa, pero a finales de siglo, tras ser asolada en el famoso saqueo de 1576, había quedado en un segundo plano a nivel económico. No en vano, su anterior esplendor quedaba patente en su sistema de fortificaciones, que no conocía parangón en todo el continente, y tenía por objeto proteger a una población de 100.000 personas.

Por la parte que daba a Flandes discurría el caudaloso río Escalda, sirviendo de protección y conexión fluvial con otras ciudades rebeldes como Malinas; mientras que por la parte enfrentada a Brabante la ciudad se encontraba rodeada de unos anchos muros de con diez poderosos baluartes y un amplio foso inundado. Una presa a la medida de un cazador temerario.

10.000 soldados y 1.700 jinetes acometieron una monumental serie de obras orquestados por el general y sus ingenieros. El plan era construir un canal de 22,5 kilómetros de longitud para drenar parte de las aguas que rodeaban la ciudad y levantar un puente compuesto de 32 barcos unidos entre sí para poder entrar en la muralla principal de Amberes. El gobernador de la ciudad, Phillipo de Marnix, se burló de las intenciones españolas nada más ver las obras iniciadas: «Fiaba, decía, sobradamente de sí, embriagado del vino de su fortuna, Alejandro; pues pensaba que echándole un puente enfrenaría la libertad del Escalda». También sus oficiales le recomendaron abandonar una empresa tan complicada. No obstante, las primeras acciones se saldaron con una baja importante para los españoles.

Haciendo acopio de materiales para el asedio, los españoles asaltaron y tomaron Terramundo, una localidad cercana con abundante vegetación, donde fue herido de muerte el maestre de campo Pedro de Paz, que cariñosamente era llamado por sus soldados Pedro de Pan.

Esquema del Puente Farnesio sobre el Escalda.

Envalentonados por la muerte de su amado maestre, los soldados empezaron a fijar a la carrera las vigas traídas desde Terramunda en la ribera del río. Se colocaron postes verticales hasta donde era posible por la profundidad del río, y se unían luego con vigas transversales para sujetar los tablones que sujetaban el piso. A cada extremo del puente se construyeron dos pequeños fortines y se guarneció el puente con vallas de madera que sirvieran de parapeto a los disparos desde Amberes. En paralelo a estas obras, la ciudad medieval de Gante fue tomada para evitar que brindara apoyo a Amberes.

Como explica Juan Giménez Martín en «Tercios de Flandes» (Ediciones Falcata Ibérica), 22 navíos tomados en Gante y otros que Farnesio, Duque de Parma, trajo de Dunkerque, sirvieron a los españoles para extender el bloqueo de Amberes también a nivel acuático, mas cuando rompieron diques para inundar la campiña. Durante estas obras de diques y contradiques, el propio Farnesio agarró pala y azadón dando ejemplo a sus hombres. Una vez el agua ocupaba el horizonte de Amberes, los atacantes desplegaron 32 barcos unidos entre sí para unir esfuerzos.

Las maldades del ingeniero Giambelli

Por su parte, los defensores intentaron sin éxito varias salidas por tierra y, viendo la imposibilidad de romper el cerco desde fuera, planearon tomar la ciudad vecina de Bois-le-Duc, de modo que pudieran enviar refuerzos desde allí. No lo consiguieron y, a principios de 1585, siete meses después de que se iniciaran las obras, cayó la capital de la provincia de Güeldres, Nimega. Con cada vez menos tiempo, los rebeldes se agarraron a una última esperanza, la llegada de una armada de socorro enviada desde Zelanda por Justino de Nassau, hijo bastardo de Guillermo de Orange. Una vez conquistado el castillo en manos españolas que daba acceso al mar, la flota rebelde accedió al canal en el que estaba siendo construido el puente y planeó, bajo la batuta del ingeniero italiano Federico Giambelli, desairado por España en otro tiempo, la forma de truncar el plan de Farnesio.

El coronel Mondragón logró rechazar en esta posición los ataques simultáneo de la flota de Amberes y la de Zelanda

Cerca de finalizar las obras del puente, los holandeses lanzaronel 4 de abril hacia la obra de ingeniería española. Aunque solo uno alcanzó a encallarse contra el puente, la explosión causó la muerte de 800 soldados católicos y la onda expansiva envió avarios metros despedido. Con todo, las heridas no revistieron gravedad y el ataque no tuvo consecuencias críticas para el puente. Esa misma noche los españoles disimularon los daños para que la flota de Justino de Nassau desistiera de lanzar más ataques y se centrara en un dique que daba acceso a la campiña inundada, a su vez protegido por castillos. El coronel Mondragón logró rechazar en esta posición los ataques simultáneo de la flota dey la de

El siguiente ingenio de Giambelli fue el de añadir a los barcos-mina una especie de velas bajo el casco para poder dirigir con más precisión los ataques al puente. No obstante, Farnesio aprendió también la lección y en la siguiente intentona rebelde se valió de un sistema de enganches en los barcos que conformaban el puente, de modo que se liberaba estas embarcaciones al acercarse los barcos minas. Los barcos explosivos pasaban sin explotar.

Ilustración del barco «El Fin de la Guerra» - Rijksmuseum Amsterdam

A este proyecto le siguió otro aún más excesivo: «El Fin de la guerra», una embarcación de guerra de tamaño desproporcionado que contaba con un castillo gigante de artillería en el centro con una guarnición de 1.000 mosquetes. El nombre con el que fue bautizó hacía referencia a la excesiva confianza rebelde que creía que aquel ingenio iba a poner realmente fin al asedio. Sin embargo, la monstruosa fortaleza flotante encalló al poco tiempo de entrar en combate y los españoles le cambiaron el nombre con burlas, ahora solo podía ser: el de «Los gastos perdidos» o «El Carantamaula».

La rendición de la ciudad

Nada comparado con el enésimo y último contraataque rebelde que arrojó con furia sus mejores tropas y 160 barcos para evitar la pérdida de la ciudad. El ataque estuvo cerca de alcanzar su objetivo, tomar un contradique que mantenía a raya a la flota de Zelanda, pero de nuevo la infantería castellana, secundada por la italiana, neutralizó la ofensiva cuando en Amberes ya festejan la victoria. El propio Alejandro Farnesio, con espada y broquel, se unió a la primera línea de combate entonando: «No cuida de su honor ni estima la causa del Rey el que no me sigue». Miles de hombres terminaron luchando en una estrecha lengua de tierra. La jornada terminó con los holandeses huyendo en desbandada y muchos barcos encallados a causa de la marea baja, lo que a su vez permitió la captura de 28 navíos enemigos.

Los gobernadores habían decidido aceptar las generosas condiciones que el general Farnesio planteó, lo cual evitó un nuevo saqueo de la ciudad

Finalmente, en agosto de 1585, las tropas españolas entraron en Amberes . Los gobernadores habían decidido aceptar las generosas condiciones que el general Farnesio planteó, lo cual evitó un nuevo saqueo de la ciudad. La victoria fue celebrada por los soldados con, con mesas que se extendían de orilla a orilla del río. La noticia corrió por Europa. «Nuestra es Amberes», anunció un emocionado Felipe II a su hijaa altas horas de la noche. Jamás se vio al Monarca tan exultante.

«El Rayo de la Guerra», que fue premiado con el Toisón de Oro por Felipe II, continuó con éxito las hostilidades en Flandes los siguientes siete años, donde su mayor avance fue de carácter político. Para muchos historiadores, lo que hoy conocemos como Bélgica tiene su origen en este periodo, gracias a las maniobras políticas de Farnesio, que bien puede considerarse el padre de la patria belga.