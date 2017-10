La caída del Imperio Romano a través de WhatsApp: «Visigodos ¿cómo os va por la Península?» Un profesor del Instituto de Las Lagunas, en Mijas Costa (Málaga), decidió revisar conceptos sobre la Alta Edad Media con estudiantes de 2º de la ESO a través de un método muy original. Su idea se ha tenido una enorme repercusión

El comienzo de la Edad Media en Europa fue una escalera de poder donde distintos pueblos fueron disputándose el cetro dejado por Roma y, a su vez, cayendo en el olvido a la llegada de otras fuerzas más pujantes. Una historia de luchas que, en la inquieta mente de Juanito Libritos (nombre artístico, y tuitero, de un maestro del Instituto Público Las Lagunas, en Mijas Costa), se podía explicar a estudiantes adolescentes a través del mecanismo de un grupo de WhasatsApp. Administradores, usuarios eliminados, pueblos invasores, cambios de nombre… Los ingredientes estaban ahí.

Huyendo de la historia de volúmenes mastodóndicos, este profesor buscó así una forma original de enseñar (revisar más bien) la Alta Edad Media en la Península Ibérica a chicos de 2º de la ESO. Una vez había completado la explicación del tema desde un punto de vista convencional, ideó una pequeña representación virtual en un grupo de WhatsApp para revisar contenidos. Tras preparar un guión básico de la historia de los pueblos bárbaros (cada alumno propuso el suyo y luego eligieron las mejores frases), se repartieron los roles de cada pueblo y se procedió con la función histórica.

El comienzo de la obra es el de la propia Edad Media: «Dios mío los bárbaros no nos dejan en paz. Este "grupo" es demasiado grande, va a haber que dividirlo en dos». [Has eliminado a Imperio Romano] [Has añadido a Imperio Romano de Occidente]

EN 2ºESO HEMOS CONVERTIDO LA ALTA EDAD MEDIA EN UNA PELEA EN UN GRUPO DE WHATSAPP. pic.twitter.com/AFPiLvWj7H — JuanitoLibritos📚🌈 (@JuanitoLibritos) 13 de octubre de 2017

Un punto de partida para que los distintos pueblos bárbaros –visigodos, suevos, francos– hagan acto de presencia en el grupo de WhatsApp. «Metimos varias veces la pata (equivocándonos en el orden, saliendo o entrando cuando no nos tocaba) pero, al final, esa pequeña obra de teatro virtual que estábamos representando quedó perfecta: sobre todo con ese gran culmen en el que los musulmanes le dicen a los visigodos que vienen a la Península de visita, y al final fundan Al-Andalus y se quedan ocho siglos», asegura Juan Naranjo, el verdadero nombre de este profesor con alma de 'youtuber'.

El peculiar método de enseñanza de Juanito Libritos se hizo viral cuando compartió un pantallazo de la «función» terminada en Twitter. La captura de esta pequeña representación ya supera los 15.000 retuits y los 22.000 favoritos, aunque este nunca fuera su verdadero objetivo. «Lo que me interesa no es que una cosa se haga popular, sino que sea útil y provechosa para mi alumnado. Creo que esta actividad de repaso lo fue, pero no es la única manera de repasar un tema que se acaba de terminar», comenta Juanito Libritos, que en su canal de YouTube reseña y recomienda libros, y ayuda a concienciar sobre temas LGTB.

En el Instituto Público Las Lagunas, en Mijas Costa, Málaga, son recurrentes este tipo de juegos como herramientas para enseñar contenidos y valores al alumnado. «Entendemos que, en un mundo lleno de estímulos, debemos hacer lo posible para que nuestras materias sean atractivas y para que los adolescentes se enfrenten al aprendizaje con una mejor predisposición», explican desde el centro. De ahí que hayan surgido iniciativas de este tipo que, sin embargo, creen, no corren el riesgo de alimentar la adicción a las nuevas tecnologías entre los jóvenes. «En cierta medida, ya todos somos "adictos a la tecnología". Tanto ellos, adolescentes, como nosotros, adultos. Por eso creo que el uso del teléfono móvil con fines académicos no aumenta el riesgo de enganche. Pedir que un estudiante no use internet y los dispositivos electrónicos durante su proceso formativo sería como preferir lavar la ropa en el río por miedo a depender demasiado de las lavadoras», opina Juan Naranjo en declaraciones a ABC.

Por supuesto, este profesor de instituto promete seguir innovando con nuevos juegos que complementen las clases: «Trataré de inventar nuevas técnicas que se adapten al temario, a sus intereses y a sus habilidades, para mantener su interés, su pasión y su cariño por mi asignatura». La Historia contada como siempre y, a la vez, como nunca.