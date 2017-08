La primera vez que uses la aplicación, el navegador te mostrará una ventana para solicitar tu autorización a que localice tu ubicación. Si estás usando tu móvil, verifica además que tienes activada la localización para el navegador.

Si no tienes problema de conexión o de navegación, eso significa que la base de datos del Ministerio de Industria que utilizamos no incluye ninguna en esa zona, o que no existe ninguna estación de servicio. Prueba a usar el zoom para acercarte o alejarte de ese punto, o a desplazarte a otras zonas del mapa hasta que aparezcan gasolineras.