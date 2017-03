Los deberes escolares, la polÃ©mica que nunca se acaba entre los distintos estamentos educativos

Cuando llegan los niños a casa después del colegio y se disponen a hacer sus deberes, la actitud de los padres es muy diferente según estén a favor o en contra de la realización de estas tareas. No hay duda de que cada familia es un mundo y de que las circunstancias personales y profesionales de los padres condicionan en gran medida la aceptación de que los niños continúen con labores escolares en el hogar.

Para Sonia García, secretaria de comunicación de Anpe (Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública), habría que reducir un poco la cantidad de las tareas que los docentes mandan a los alumnos, pero no duda en asegurar que «los deberes son necesarios». García afirma que hacer deberes supone un hábito que todo alumno debe adquirir desde la escuela para ser capaz de establecer unas rutinas y una responsabilidad personal que, posteriormente, le van a exigir en la universidad. Estas tareas ayudan a los estudiantes a comprender lo que es el esfuerzo personal. Añade que «suponen una fórmula muy adecuada para que adquieran disciplina y aprendan a distribuir su tiempo». Puntualiza que «por supuesto siempre hay que tener en cuenta la edad de cada estudiante y la carga de lectiva».

En esta misma línea se muestra Pedro José Caballero, presidente de Concapa, que recalca que «las tareas para casa ayudan a reforzar lo aprendido en clase, pero hay que conocer cuál es la carga adecuada a cada edad y adaptarla a las características de cada alumno, porque sólo así se motiva al alumno y también a la familia». Para Caballero «los deberes pueden ser también un momento de afianzar la identidad familiar, cuando padres e hijos trabajan conjuntamente, teniendo claro que no se trata de hacerles los deberes, sino de caminar juntos en el desarrollo escolar y familiar de los hijos». Finaliza recordando que «es fundamental la coordinación entre los distintos profesores y la colaboración entre los padres y los docentes».

Por otro lado, Eva Bailén, madre de tres hijos, y promotora de la campaña «Por unos deberes escolares justos», considera que los deberes para casa son «como las horas extras en el trabajo. A nadie le gusta hacer horas extra, al menos altruistamente, todos queremos disfrutar de nuestro tiempo libre, de los fines de semana o de las vacaciones. Es incomprensible que lo que los adultos reclamamos por derecho no se le conceda a los niños». Bailén asegura que los deberes tradicionales a menudo carecen de valor pedagógico: «He visto a mis hijos pasar horas copiando enunciados, copiando páginas enteras de un libro... no dejan lugar a la creatividad o al emprendimiento». Y concluye recalcando que «frustran a los niños, ya que en vez de jugar, que es completamente necesario e imprescindible para el correcto desarrollo de los niños, estos pasan las tardes haciendo deberes. Ven como tarde tras tarde se hace la hora de la cena sin haber podido jugar».

Tampoco Jesús Salido, ex presidente de la Ceapa, cree que los deberes sean necesarios. Apela a la OMS que apunta que «el alumnado español dedica muchas horas al día a realizar deberes durante el curso escolar y ha llamado la atención sobre los perjuicios que ello supone para su salud tanto física como mental, por la presión a la que se ven sometidos diariamente por esta causa. También influyen de forma negativa en la relación familiar ya que se reduce de una forma importante el tiempo que se comparte en familia al pasar mucho tiempo solos en sus cuartos».

Andreas Schleicher

PISA cree que en España la tarea solo se puede abordar con ayuda familiar

En medio de la polémica sobre la conveniencia o no de los deberes escolares, los mayores responsables mundiales en la evaluación educativa tienen claro lo que no se está haciendo bien en nuestro país «Los deberes juegan un rol importante en la educación pero el problema en España es que son difíciles, no son creativos, y el alumno tiene que hacerlos con los padres, lo que supone una pérdida de tiempo para todos», asegura, en una entrevista para EFE, Andreas Schleicher, director de Educación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y principal responsable del informe PISA.

En cuanto a la manera de estudiar y la cantidad de deberes de los estudiantes españoles, Schlicher se mostraba rotundo recientemente en una entrevista concedida a Efe: «Es importante saber biología, física y química, pero es mucho más importante que los alumnos aprendan a pensar como científicos. La educación tiene que fomentar que los escolares discurran como investigadores. Los profesores de distintas materias deben colaborar para interrelacionar conocimientos. Por otra parte, los deberes son siempre importantes para conseguir que los estudiantes se conviertan en aprendices independientes, que sepan adquirir conocimientos por sí mismos. La dificultad y el aburrimiento de las tareas que tienen que hacer ahora provocan que se pierda el tiempo, que no sirvan de mucho. Si se usaran para algo productivo y se gestionaran de manera coherente, los niños españoles no harían más deberes que los de otros países».

Sobre la situación en general del sistema educativo español, Schleicher asegura que nuestro país «ha ha tenido demasiadas leyes educativas en un espacio breve de tiempo, pero sin embargo se han realizado pocos cambios en el sistema. Una ley puede ser un marco para realizar acciones, pero hay que prestar también atención a las prácticas actuales y a cómo cambiarlas». Añade que lo que habría que hacer es «renovar la mentalidad y el comportamiento en el aula, las dinámicas entre estudiantes y profesores y conseguir un ambiente más abierto entre los docentes para que puedan cooperar entre ellos. Esto sería lo que conseguiría más transparencia y apertura en el sistema. La carencia de estos elementos es lo que hace que el sistema español sea diferente a otros más avanzados» y explica que «el dinero que se gasta en educación es importante, pero es mucho más importante saber en qué se invierte. Quizá los gobernantes españoles necesiten delimitar mejor sus prioridades educativas en vez de gastar fondos en reformas».

Para el responsable del Informe PISA el eterno dilema de las chicas a letras y los chicos a ciencias no supone un problema de educación, «es más bien una imposición de la sociedad. En familias con hijos e hijas siempre se espera que sean los chicos los que estudien las ingenierías. Pasa igual en otros países. En realidad, cuando mides el alcance cognitivo no hay diferencias significativas entre chicos y chicas».

Este experto valora negativamente las huelgas educativas que están anunciadas próximamente en España. «Los estudiantes y los profesores pueden hacer muchas cosas para mejorar la educación y no creo que la huelga sea una de ellas. Los paros no producen nada y España necesita que la gente haga cosas». Y concluye que «en realidad los estudiantes deberían querer mejorar su aprendizaje y los profesores tendrían que tomar la responsabilidad de intentar hacer la profesión más fuerte. Deberían encontrar un camino para invertir su energía y hacer que las cosas evolucionen».