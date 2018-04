El 40% de los licenciados están sobrecualificados en sus empleos Una de las recomendaciones de Bruselas es reformar el desarrollo de las carreras profesionales de los profesores

Maribel Núñez

Seguir MADRID Actualizado: 27/04/2018 01:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los perfiles más buscados por las empresas este 2018

Los problemas que aquejan a la universidad española no son ni mucho menos nuevos. La Comisión Europea ha detectado las debilidades de la educación superior en nuestro país desde hace años y, de hecho, en cada recomendación que hace al Gobierno, sea del índole que sea, incluye un extenso capítulo dedicado a la educación. Y como ejemplo valga el dato de que el porcentaje de graduados universitarios que en España está en puestos de trabajo que no requieren esa titulación era un nuestro país del 39,7% en el año 2016, frente al 23,5% de la media de la Unión Europea. El Ejecutivo comunitario recomendaba el mes pasado a nuestro país, en el marco del «2018 European Semester», que «en un contexto general de baja empleabilidad entre los universitarios españoles es especialmente preocupante el elevado nivel de licenciados universitarios que están en tareas que no requieren esa cualificación y, además, esto se produce al mismo tiempo que los trabajadores sin cualificación están teniendo muchas dificultades para acceder a un puesto de trabajo, como lo demuestra el hecho de que la tasa de paro entre en el grupo de edad entre 20 y 64 años fue del 23,5% en el cuarto trimestre del año pasado, 14 puntos pocentuales superior que el de los trabajadores con alta formación».

Una de las explicaciones que encuentra Bruselas a los malos resultados en materia educativa superior en relación a la empleabilidad, pese a que ya se llegó a un acuerdo en la Estrategia Nacional para la Educación Universitaria, es la falta de reformas en el desarrollo de las carreras profesionales de los profesores. Los sindicatos de enseñanza consideran que los recortes en materia educativa durante los años de la crisis han deteriorado sus condiciones laborales (aumento de horas de enseñanza, menos oportunidades de formación y de reciclaje profesional, etc...). La realidad es que el gasto en educación ha aumentado en la última década pero, aún así, sigue por debajo de la media de la Unión Europea, que era del 4,9% del PIB en el año 2015. La Comisión Europea cree que, a pesar de los esfuerzos en materia presupuestaria, muchos de los retos que la universidad española siguen sin resolverse, entre los que están la modernización de las estructura de gobierno de las universidades, lo que pasa por aumentar su grado de autonomía y su capacidad institucional».

Fuentes de la Comisión Europea consideran que «el objetivo es estimular la cooperación público privada en materia universitaria para que haya pasarelas entre ambos lados, se modernicen las estructuras educativas para que logren adaptarse a las necesidades reales que tienen las empresas. Desde Bruselas lo que estamos impulsando es la creación de redes entre universidades para compartir experiencias sobre las mejores prácticas».

Principales recomendaciones

Reformar el sistema de desarrollo profesional y de oportunidades académicas de los profesores, lo que pasa necesariamente por reducir la temporalidad de sus contratos de trabajo. Ahora uno de cada cuatro profesores tiene un contrato de interinidad, el nivel más alto desde el año 2009.

El aumento del gasto público en educación, que ha sido de un 9,1% en la última década, no ha sido suficiente, y eso que el aumento de estudiantes no ha sido muy elevado, tan sólo un 13,3% más entre 2015 y 2015. Pese a ello la inversión es solo del 4,1% del PIB, por debajo de la media de la Unión Europea, el 4,9%.

Modernizar las estructuras de gobierno de las universidades, dotándolas de mayor autonomía para lograr sus objetivos y su capacidad institucional.

Fomentar el reciclaje de los profesores mientras continúan dando clase y reforzar su cooperación con las empresas privadas en aras de coordinar la empleabilidad de los estudiantes.