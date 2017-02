Tácticas para que tu hijo no se haga pis en la cama por la noche

¿Su hijo se hace pis de noche ? La enuresis nocturna, que así es como se llama en Medicina este asunto, es para muchos padres un quebradero de cabeza. El pediatra Javier Cerero nos explica por qué ocurre, y cómo solucionarlo. «Te imaginas no ir al cuarto de baño de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ocho horas seguidas?», pregunta este doctor. «¿Verdad que no? Y, sin embargo, te parece normal dormir esas horas seguidas sin levantarte para hacer pis. ¡Sorprendente!».

«Bueno -prosigue- pues eso ocurre porque de noche, mientras duermes, se segrega una hormona que hace que se reabsorba toda el agua posible que exista en la orina. Se llama "Hormona Antidiurética”. Y concentra la orina una barbaridad». «Por eso es más oscura la primera orina según te levantas. Y es la responsable de que se produzca mucha menos orina mientras duermes», añade. La vejiga, continúa el doctor Cerero, «es un músculo, y cuando se llena se contrae automáticamente de manera muy fuerte. Y eso produce intensas ganas de hacer pis. Que lo hagas o no depende que seas capaz de cerrar la llave de paso: el esfínter voluntario».

¿Qué le ocurre a los niños que se hacen pis?

Bueno, pues según este doctor a los niños que se hacen pis de noche les pasan tres cosas:

1) No segregan hormona antidiurética. Por tanto, no concentran la orina y siguen fabricando muchísima orina de noche.

2) Su vejiga se contrae muy fuerte cuando se llena.

3) No son capaces de cerrar la llave de paso –el esfínter voluntario. No han «aprendido todavía». «esto es como aprender a andar, no se enseña, se aprende», indica Cerero.

«Y es cuestión de tiempo que todos estos mecanismos se pongan en marcha. En unos niños ocurre antes y en otros más tarde. Generalmente nos referimos a ello como “maduración”. Pero no nos referimos a hacerse “maduro”. Los médicos queremos decir maduración fisiológica y funcional. Es como andar. También necesita de una maduración “neurológica”. A unos les llega antes y a otros después».

Nominado a Pediatra mas valorado de España en 2016



La web medica Dotoralia me acaba de comunicar con sorpresa y... https://t.co/LTPimeaxqa — Dr Javier Cerero (@DrJCerero) November 1, 2016

Cuando preocuparse y tácticas básicas

Hacerse pis exclusivamente de noche, advierte este pediatra, «nunca es patológico. No te preocupes. Se pasa con el tiempo». Es partir de los 7 años, informa este pediatra, «si el niño o la niña demuestran preocupación espontáneamente por el asunto, cuando los sistemas de reeducación conductual –alarmas- tendrán éxito. Pero como digo, como requieren la participación activa del niño/a, serán exitosos sólo si el/ella demuestra interés espontáneo».

Eso sí, aclara: «Definitivamente es un problema si a partir de los 4 años, tu hijo/a se hace pis. ¿Tácticas básicas? No dejarle beber en la cena, hacer pis antes de acostarle, o levantarle de noche varias veces ... no sirve para nada. Pierdes el tiempo. Ponle un pañal de noche hasta que se despierte seco. No se va a hacer vago/a, ni se se va a acostumbrar. Y te evitaras muchos disgustos. Y a él/ella también». «¡Dale tiempo!», concluye.