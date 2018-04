Vida sana «Solo hay un alimento imprescindible en la vida» Aitor Sánchez, autor de «Mi dieta ya no cojea», vuelve con una guía para comer saludable «sin tener que hacer nada extraño»

Sin seguir métodos «extraños», sin hacer nada fuera de lo común, sin ser complicado. Así pretende Aitor Sánchez que se entienda su nuevo libro, «Mi dieta ya no cojea», segunda parte de «La dieta cojea», con el que intentó desmentir todos los mitos que existen sobre las dietas. Con su nueva publicación, este autor hace llegar a la gente una guía y una serie de recursos para comer saludable sin tener que hacer nada raro. «Llevar a cabo una alimentación saludable sin mentiras», confiesa. Sobre alimentos, dietas y listas de la compra charla con ABC en esta entrevista.

¿Es importante pesar los alimentos?

No, no tiene ningún sentido. En la mayoría de los casos distrae a la gente y es un "coñazo" que no tiene sentido. Hay que centrarse más en la calidad de lo que se está tomando, más que en la cantidad. Se puede estar sano igualmente.

¿Plato único o dos platos en la comida?

Es indiferente, al igual que en la pregunta anterior. Lo importante es la calidad, valorar el alimento que se está tomando. Da igual tomarte una ensalada y un plato de cocido, que echar los garbanzos en una ensalada y comértelo todo en frío.

¿Un batido de frutas es equivalente a tomar una pieza de ésta?

Es cierto que una fruta, cuando se cambia su estado natural, va perdiendo nutrientes y sus efectos pueden cambiar si se modifica su forma. Es decir, no es lo mismo comerte una naranja que tomarte un zumo. No son equivalentes y siempre será mejor la primera opción. No soy partidario de los zumos o licuados, aunque sí de los batidos caseros que puedas hacerte en casa.

¿Por qué el consumo de carne no es imprescindible?

No existe ningún consumo imprescindible de ningún grupo de alimentos. Se tiende a presionar a la sociedad para hacerles creer que comer carne es importante, pero no es así.

Entonces, ¿no hay ningún alimento que no deba faltar en la dieta de una persona?

No, no hay ninguno imprescindible, tan solo la leche materna durante los seis primeros meses de vida.

¿Es importante hacer la compra con el estómago lleno?

Sí, porque hacer la compra con hambre no es una buena pauta, al final acabamos tirando de impulsos y tentaciones. Lo más recomendable es llevar una lista de la compra planificada. También es una buena idea cambiar el supermercado por el mercado y evitar así los alimentos superfluos. Es una gran ventaja, aunque entiendo que no todo el mundo tiene tiempo para ello.

Con tanta información que recibe la sociedad sobre dietas, ¿cree que la gente se entera de lo que es verdaderamente saludable?

Tienen informaciones contradictorias y es imposible que lleguen a saber qué es mejor o peor. Por eso mucha gente abandona y no continúa con la dieta que está siguiendo y con razón.

¿Qué consejos les daría?

Que, a la hora de comer, se basasen en alimentos en materias primas (fresco, a granel...) y salgan de las comidas procesadas. Beber agua en las comidas es fundamental y practicar deporte. No solo con el objetivo de adelgazar, sino porque tener una vida activa conlleva eso, someterse a estímulos.

Por último, ¿qué habría que eliminar de forma radical al comenzar una vida saludable?

Hay algunos alimentos que está en lo alto de la lista: refrescos —ninguno de ellos es recomendable, ni siquiera los light o zero—, embutidos, bebidas alcohólicas, dulces y bollería.