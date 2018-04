Cinco minutos diarios para rejuvenecer tu cuerpo La solución perfecta para recuperar tu flexibilidad en cualquier momento del día

Sabemos que la flexibilidad se va perdiendo con el tiempo, es de carácter involutivo, y es por ello que debemos dedicarle un tiempo extra diario para, por lo menos, mantenerla. Gracias a la práctica y constancia podemos hacer que los músculos, los tendones, las fascias y las cápsulas se vuelvan flexibles. «La solución pasa por realizar estiramientos cada día para rejuvenecer nuestro cuerpo», advierte la entrenadora personal Marta Rosado, directora del centro Personal.

A juicio de esta experta, «no importa que sea por la mañana, nada más levantarte, o por la noche antes de acostarte, cuando terminas el entreno en el gimnasio o si te utilizas momentos de tranquilidad, como cuando ves la tele o lees un libro. La cosa es que, siempre que puedas, te mimes y te cuides».

Tal y como explica Rosado, en una espina dorsal no importa la edad, da igual que sea flexible o no, todo depende de cómo la cuidemos. «S0lo depende de uno mismo y el caso que se le haga, ya que la no flexible puede impedir y llegar a convertirte en un viejecillo al momento, aunque tu edad biológica sean de treinta años. ¡Si no pones remedio esos treinta pueden ser cien!. Lo mismo pasa al contrario, una persona de 80 años puede tener un físico de 25 años y eso, en realidad, es salud. Todo depende de uno mismo. No te lo tomes a la ligera, esto depende de ti y de ti alargar o no tu vida. Solo se necesitan entre 5 y 10 minutos al día», asegura Rosado.

Estos son los tres ejercicios recomendados por esta deportista para recuperar la flexibilidad del cuerpo, siempre y cuando se realicen a diario:

