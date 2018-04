Cinco alimentos que se tenían por milagrosos y que han resultado ser un bluff El nutricionista y farmacéutico Roberto Cabo, autor de la Dieta Alea, explica por qué no son súperalimentos



Las bayas de goji, el aceite de coco, el té matcha... Son productos con nombres y orígenes exóticos que últimamente no faltan en ninguna dieta a la última que se precie. Se dice de ellos que «el tipo de nutrientes que proporcionan protegen nuestras células y nuestro ADN de sufrir daños». Pero, ¿qué hay de realidad en las características mágicas que se les atribuyen?

Según Roberto Cabo Moreta, dietista-nutricionista y farmacéutico. director de ALEA Consulta dietética y co-autor de Adelgaza por fin con la dieta ALEA, «en general se les suelen atribuir propiedades que no están demostradas científicamente y además provienen de países lejanos (que a veces no los cultivan o procesan en las mejores condiciones) con lo que no resultan sostenibles».

Estos son los cinco «superalimentos» que, según este experto, no son tales:

1. Aceite de coco: ¿Mata microbios y contra el Alzheimer? Son propiedades falsas que se le atribuyen a ciertos componentes, pero sin base científica.

La realidad es que posee un alto contenido en grasas saturadas (encima se le añaden grasas hidrogenadas) y eleva el colesterol sanguíneo. Proviene de países tropicales con lo cual traerlo hasta aquí resulta caro y poco ecológico.

2. Aguacate: se dice de él que es afrodisíaco, que adelgaza y que cura enfermedades. No hay constancia científica de que cure ninguna enfermedad ni de que posea efecto afrodisíaco. Y en cuanto a si adelgaza: más bien todo lo contrario, pues es una fruta con un altísimo contenido en grasas: el nutriente que más engorda.

3. Bayas de goji: ¿Rejuvenecedoras y aumentan la capacidad mental?

Posee algunos fitoquímicos con propiedades beneficiosas para la salud, pero de ahí a afirmar con contundencia que «detiene el envejecimiento» (por desgracia imposible) y de que «fortalece la memoria» hay un camino muy complejo sin estudiar.

4. Jengibre: se dice de él que es afrodisíaco y que ayuda a adelgazar. De nuevo, no existe evidencia científica de que produzca efectos sobre la libido. Y las afirmaciones que indican que sirve para adelgazar se fundamentan en que «acelera el metabolismo». La realidad es que el funcionamiento metabólico no se ve influido de manera significativa por los alimentos.

5. Té matcha: se vende como estimulante, se dice que equilibra el organismo y que aumenta las defensas. Ningún alimento ni planta es capaz de favorecer el funcionamiento del sistema inmune. En cuanto a que equilibre el organismo: cualquier infusión favorecerá la diurésis y con ella la eliminación de líquido y toxinas. Y en cuanto a estimulante, sí, lo es, lo mismo que el té normal o el café.