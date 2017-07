Casi el 30% de los españoles engorda más de cinco kilos en verano por los cambios en la alimentación

El 54% de los españoles cambia su alimentación durante el verano y el 26% engorda más de 5 kilos, lo que equivale a una talla y media más de ropa, según un estudio realizado por Aora Health en el que han participado más de 300 personas. Más de la mitad de los encuestados –el 54,09%– dijo que durante el verano, y no sólo durante las vacaciones, cambiaba sus hábitos alimenticios, lo que contribuía a su aumento de peso. Así, el 22,73% de los encuestados consume más cerveza y refrescos, el 35,45 % aumenta el consumo de helados y dulces, el 5.45% consume más comidas preparadas y el 36.36% que come más frutas y verduras.

Pese a que un 55,45% de los encuestados dijo que hacia deporte durante el verano, principalmente running, caminar, nadar y deportes de agua, seguían incrementando su peso por unos malos hábitos alimenticios. Finalmente, el 52% de los encuestados afirmó que tras el verano tiene pensado quitarse los kilos de más, especialmente gracias a una dieta sana descartando los alimentos procesados.

«La relación del español con el sobrepeso es estacional –comenta Gonzalo Peñaranda, director general de Aora Health- y a lo largo del año experimenta varios ciclos de aumento y reducción, algo que no es ni sano ni recomendable. La clave es aprender a comer de manera equilibrada, a lo largo de todo el año, y mantener una vida activa realizando ejercicio físico cada día».

Según el experto, la naturaleza ofrece soluciones, como los nutracéuticos, que nos ayudan a combatir más eficazmente el sobrepeso de una manera saludable, evitando peligrosas dietas milagro.

Siguiendo estas sencillas claves se puede evitar el sobrepeso:

-Comer variado y adaptar los alimentos a los gustos y a la actividad que se realiza.

-Tener siempre en cuenta el tamaño de las raciones, ya que es otra de las claves de la alimentación.

-Reducir el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas, sal y azúcares añadidos.

-Realizar un reparto adecuado de los alimentos a lo largo del día, evitando ayunos prolongados o cenas muy abundantes.

-La mejor bebida para quitar la sed, es el agua.

-Huir de la vida sedentaria: procurar caminar, subir escaleras… Cualquier hábito que obligue a moverse.

-Realizar un ejercicio físico de manera periódica, el que más guste, para mantener a tono el cuerpo y sentirte mejor.

«La alimentación saludable –señala Peñaranda– debe llevarse a cabo durante todo el año, los milagros no existen y la pérdida de peso exige tiempo, voluntad y sentido común. La operación bikini debe realizarse durante todo el año». Estas recomendaciones no siempre son fáciles de llevar a la práctica debido a la vida estresante y rápida que llevamos. No siempre podemos cuidar nuestra alimentación o elegir un régimen cien por cien saludable. Por eso, debemos encontrar un equilibrio perfecto entre la báscula y la dieta seleccionada, que no deje a un lado las vitaminas y minerales que el organismo no es capaz de producir, pero que son esenciales para regularnos. Para lograrlo es clave la educación en hábitos alimenticios. «Sólo hay que aplicar el sentido común y en caso de necesitar complementar nuestra dieta, hacer uso de las ayudas que la ciencia y la naturaleza ponen a nuestro alcance para conseguir nuestros objetivos de peso y de bienestar».