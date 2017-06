Por qué siempre tienes hambre y cómo eliminarla en 3 fases, según Harvard

Descrito como «activista contra la obesidad» por la revista TIME, el doctor David S. Ludwig ha centrado su investigación en cómo afecta la comida a las hormonas, el metabolismo, el peso corporal y el bienestar. Según él, debemos olvidar todo lo que nos han enseñado de dietas. «No funcionan», dice tajante. En su lugar, presenta en su libro «Por qué siempre tengo hambre» las razones por las que las dietas tradicionales no funcionan y presenta un nuevo plan radical para perder peso sin pasar hambre, mejorar tu salud, y sentirte mejor.

En resumidas cuentas, sus investigaciones le han hecho llegar a la conclusión de que «comer en exceso no te hace engordar, sino que es el proceso de engordar lo que te hace comer de más». Esto pasa, asegura, porque «las células grasas juegan un papel clave a la hora de determinar cuánto peso ganas o pierdes. Las dietas bajas en grasa actúan en tu contra, ya que provocan que las células grasas se autoabastezcan con más calorías, dejando muy pocas para el resto del cuerpo», asegura.

Esta «grasa hambrienta» activa una peligrosa reacción en cadena que «te deja siempre con sensación de hambre, a la vez que tu metabolismo se hace más lento y, al final, acabas ganando peso, aunque comas menos». El programa de adelgazamiento que propone su obra consta de tres fases en las que se ignoran las calorías y se centra directamente en las células grasas, y no promete una pérdida de peso inmediata, sino «progresiva y saludable». Eso sí, el autor promete «perder lentamente 1,5 kilos al mes, durante 12 meses seguidos, comer siempre que uno tiene hambre, y encontrarse fenomenal».

