Todo lo que la actividad sexual puede hacer por ti

El 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín, se conmemora también el Día Europeo de la Salud Sexual, cuyo objetivo es concienciar a la población sobre la importancia de la práctica y el cuidado de la actividad sexual. La OMS define la salud sexual como el acercamiento positivo y respetuoso a la sexualidad, así como la posibilidad de tener experiencias placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia.

Nadie duda de los beneficios saludables del amor, el afecto y la intimidad sexual, aunque la capacidad y el disfrute de este tipo de relaciones se pueden ver mermadas por algunos trastornos, como infecciones de transmisión sexual (ITS), patologías cardíacas o crónicas, temor a un embarazo no deseado, disfunción e infertilidad, entre otros.

Además, según ha señalado el jefe del servicio de medicina interna del Hospital Quirónsalud Marbella, Javier Moreno, «con frecuencia, las dificultades sexuales pueden ser también el reflejo de algún otro problema de salud, como la diabetes, la hipertensión o la depresión».

Las cifras relacionadas con patologías contraídas por contacto sexual tampoco son muy halagüeñas; y es que, según la OMS, un millón de personas contrae una ITS al día. Algunas ITS, como el herpes y la sífilis, pueden multiplicar el riesgo de contraer el VIH por tres o más. 290 millones de mujeres en el mundo están infectadas con el virus del papiloma humano (VPH), una de las ITS más comunes. Anualmente, la infección del VPH provoca 528.000 casos de cáncer cervicouterino y 266.000 defunciones.

Por su parte, el jefe del servicio de ginecología y obstetricia del cHospital Quirónsalud Málaga, Andrés Carlos López, ha señalado que «entre el 75 y el 80 por ciento de las mujeres y los hombres sexualmente activos —también afecta a los hombres aunque gran parte de la sociedad lo desconoce— entrarán en contacto con el VPH en algún momento de sus vidas, pudiendo llegar a desarrollar, en el caso de las mujeres, cáncer de cuello de útero, anal, vulvar y vaginal o, en el caso de los varones, cáncer anal, genital, de pene u orofaringeo».

BENEFICIOS

López ha apuntado a «la prevención, el asesoramiento, la educación sexual o los sistemas de vigilancia y seguimiento» como las herramientas fundamentales para afrontar este tipo de complicaciones. En cualquier caso, ha agregado, «siempre que alguno de los trastornos mencionados no lo impida, el ginecólogo hace hincapié en los múltiples beneficios de la práctica sexual sobre la salud, como el fortalecimiento del suelo pélvico», y es que «se trabajan los músculos que permiten el sostén del útero, la vejiga y el intestino».

«Un suelo pélvico cuidado nos proporciona placer, seguridad y calidad de vida, ya que si se debilita surgen problemas como la incontinencia de orina, de gases, de heces, el descolgamiento de los órganos pélvicos o la dificultad para tener relaciones sexuales», ha explicado.

Otro de los beneficiados de la práctica sexual es el corazón. La actividad sexual tiene una relación inversamente proporcional con la presencia de enfermedades cardiovasculares. Un estudio publicado en The American Journal of Cardiology sentencia que los hombres que mantienen relaciones sexuales dos veces a la semana tienen el 50 por ciento menos de probabilidad de sufrir un infarto frente a los que practican sexo una vez al mes.

Este tipo de ejercicio «disminuye el estrés y mejora la presión arterial, algunos de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares», ha incidido Francisco Torres, cardiólogo del Hospital Quirónsalud Málaga.

Las ventajas también repercuten sobre la piel, por el aumento de la hidratación, sobre el sistema inmune, evitando algunas enfermedades, por el incremento en la producción de glóbulos blancos, o a nivel psicológico, por la segregación de hormonas que contribuyen a la felicidad o a un mejor descanso.

El jefe del departamento de psicología del Hospital Quirónsalud Marbella, Antonio de Dios, ha recordado que las emociones positivas son una fuente necesaria de bienestar e incluso facilitan el pensamiento creativo y la conducta encaminada hacia el éxito.

«En este caso —ha continuado— liberación de hormonas, como endorfinas, oxitocina, serotonina y prolactina, actúan directamente sobre los circuitos de recompensa cerebrales y generan tranquilidad, euforia o incluso analgesia».