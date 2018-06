Familia Los problemas de pareja de los grandes seguidores del Mundial de fútbol La fuerte unión emocional que los forofos de fútbol sienten por su selección nacional tiene efectos sobre sus relaciones amorosas

Laura Peraita

@LauraPeraita Seguir Actualizado: 14/06/2018 05:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La fuerte unión emocional que un gran seguidor de fútbol siente por su selección nacional puede llegar a causarle problemas en su relación de pareja durante estas semanas del Mundial de Rusia. Al menos, así lo asegura a ABC Sigurd Vedal, CEO de VictoriaMilan. La razón está en que «los que siguen todos los partidos, no solo los de su selección, invierten más tiempo en ello que en sus parejas, esposas e hijos, lo que puede crear polémicas y discusionesdurante estos días en casa. La mujer puede llegar a sentir frustración y abandono en estos periodos en los que su marido tiene una excesiva dependencia de los partidos de fútbol, e incluso de sus amigos, si es que sale a verlos con ellos».

De los datos de una encuesta realizada a 8.000 usuarios de VictoriaMilan en distintos países europeos se extrae que esa unión emocional que sienten los seguidores por su selección puede hacerles que, cuando su equipo pierde, se sientan casi con el corazón roto y, por ello, «busquen otro sentimiento de excitación, un subidón de satisfacción, que sea similar a cuando su equipo gana. De ahí que opten por intentar mantener relaciones sexuales, bien con su pareja o bien con una amante», asegura Sigurd Vedal.

Añade que esta encuesta muestra que lo que la mayoría de los hombres casados buscan en una amante no es solo una relación física y sexual, «también apoyo emocional y ser reconfortados cuando les pasa algo —como puede ser que pierda su selección—. Habría que preguntarse la razón… Seguramente porque no lo están recibiendo por parte de sus parejas», matiza.

Pero no todos los hombres se declaran tan futboleros, puesto que, según el informe, uno de cada tres hombres asegura que preferirían tener una aventura secreta antes que ver el Mundial. «No todos los hombres son futboleros, algunos no siguen el Mundial y cuando se les pregunta si prefieren pasar tiempo con una mujer teniendo una aventura secreta, es normal que lo prefieran a ver un deporte que no les interesa. Con estos resultados, vemos que 1 de cada 3 usuarios registrados prefieren ser infieles y sentir esa sensación de deseo y atrevimiento», concluye el CEO de VictoriaMilan.