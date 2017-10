Sueño infantil: consejos para gestionar el cambio de hora por edades Es algo que puede provocar problemas de adaptación en bebés y niños pequeños

El cambio de hora de invierno se acerca y son muchos los padres que temen encontrarse perdidos durante un tiempo, con falta de sueño, interrupciones durante la noche, irritabilidad, etcétera. Amelia Hunter, Sleep Consultant especializada en bebés y niños, explica cómo gestionarlo sin que afecte al sueño de sus pequeños. Este cambio de hora hace que la mayoría de los niños se despierten antes de lo habitual, lo que a su vez afecta a la siesta y la hora de acostarse. Las consecuencias de que la adaptación al nuevo horario no sea efectiva pueden llegar a ser una pesadilla: una semana o dos de falta de sueño, niños en estado de hiper-cansancio y padres agotados.

Consejos:

1. Planificar con antelación para que la vuelta al horario de otoño-invierno no altere el sueño de bebés y niños. La recomendación es empezar con el proceso de adaptación alrededor de una semana antes del cambio con un ajuste gradual en las rutinas para dormir. «Puedes retrasar la hora de despertarse, las siestas y la hora de acostarse unos 10-15 minutos cada dos días. Es una buena manera de ajustar todos sus horarios, ya que la diferencia de una hora no le afectará tanto cuando el cambio llegue. Por ejemplo: si tu bebé normalmente se despierta a las 7h, intenta mantenerlo dormido hasta las 7.15h durante un par de días, etc. Así, cuando cambies la hora del reloj, en realidad se seguirá despertando a las 7h de la mañana», apunta Hunter.

2. Para niños de más de 2 años. «Según mi experiencia, algo que funciona son los relojes digitales», señala la experta en sueño infantil. Puedes ponerle un reloj digital en la habitación para que pueda verlo y tapar los minutos con cinta adhesiva o un papel. Así, sólo podrá ver si son las 6h, las 7h o las 8h pero no los minutos, para no confundirlos. Sólo tienes que adelantar el reloj media hora para que a las 6.30h marque las 7h y se levante un poco más temprano de lo normal. Pasados unos días ya dormirá hasta su hora de activación normal.

3. Para bebés de menos de 2 años. En este caso, hay que seguir otros métodos ya que al ser más pequeños no perciben los cambios de diferente manera. En palabras de esta especialista, «cuando oigas que se despierta no acudas corriendo a su llamada, ya que le estarás dando a entender que las 6h de la mañana es buena hora para levantarse. Así que, si normalmente se despierta a las 7h, pero ahora son las 6h, espera 10 minutos el primer día, luego 20 minutos y al tercer día espera hasta las 6.30h. A final de semana, el bebé ya se habrá acostumbrado a este nuevo horario y volverá a despertarse a la hora de costumbre».

4. No te ha dado tiempo de preparar a tu hijo con antelación. Si no has tenido tiempo para para adelantarte y preparar a tu hijo antes de la llegada del horario de invierno, te recomiendo que durante una semana le acuestes más temprano. Ejemplo: si generalmente se acuesta a las 19h, puedes ponerlo a dormir a las 18.30h durante los tres primeros días tras el cambio de hora. Piensa que su cuerpo percibirá que son las 19.30h. Puede ser que tarde aproximadamente una semana en acostumbrarse, igual que un adulto.