«Spidersuit»: desde la agencia espacial rusa a la provincia de Guadalajara

De los laboratorios de la Agencia Espacial Rusa a la provincia de Guadalajara, donde tiene su base la Fundación Nipace. Este es el viaje realizado por el «Spidersuit», un aparato externo y dinámico que, aplicado al cuerpo, fortalece la masa muscular y corporal de los menores con trastornos locomotores, así como trastornos del sistema nervioso (parálisis cerebral, accidentes cerebro vasculares, enfermedades raras... y un largo etcétera).

La idea está basada en las investigaciones científicas que indicaban que los astronautas rusos, al volver del espacio, presentaban pérdida de densidad ósea y de masa muscular. Esta experiencia y las observaciones en la rehabilitación de niños con problemas neurológicos dio lugar a que un equipo de fisioterapeutas polacos, encabezado por Bartosz Sikroski, crearan el «SpiderSuit». Hace dos años, y tras ver los resultados obtenidos, Ramón Rebollo, presidente de Fundación Nipace, y su mujer, Raquel de los Santos, decidieron introducir el dispositivo en España.

El «SpiderSuit» está compuesto por varias piezas, que podrían asimilarse a un chaleco, unos pantalones, unas rodilleras, unos zapatos, un gorro, unas coderas y unas manoplas que se unen mediante unas gomas elásticas y cuyo objeto es corregir la postura del niño para mantenerlo lo más alineado posible. «Es parecido a un exoesqueleto, pero digamos que en blando y dinámico, y su uso, combinado con rehabilitación, permite a los niñosmantener una postura correcta y hacer actividades como caminar o realizar ejercicio de manera adecuada», explica Mayte Vega Escolar, directora y fisioterapeuta de Nipace.

De esta forma, prosigue esta experta, «se crean vías entre el cerebro y los músculos que antes no existían, y que redundan en unos efectos muy positivos en el sistema nervioso central de estos pequeños. Ellos no sienten las partes de su cuerpo, no saben cómo deberían estar y gracias a esto les damos una información correcta». «Es un arma muy valiosa para los fisioterapeutas, porque es como si tuviéramos diez manos en lugar de dos. La calidad y el aprovechamiento del trabajo es mucho mayor, aunque obviamente después también haya que realizar otro tipo de ejercicios con ellos», añade. La duración del tratamiento depende siempre de las necesidades del paciente, concluye Vega Escolar:«Son acciones muy individualizadas».