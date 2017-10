Padres e hijos Los padres deben recuperar su autoridad para reducir el número de «niños tiranos» La psicóloga cántabra Aurora Gil se refería a que cada vez son más frecuentes estos perfiles de hijos que desemboca en agresividad contra los progenitores

«Los padres deben ejercer de padres y recuperar su espacio de autoridad y poder, que no de autoritarismo, y dejar de pretender caerles bien a sus hijos; tienen que poner límites», para evitar el cada vez más frecuente caso de los niños tiranos, ha apuntado la psicóloga cántabra Aurora Gil en las actividades previas al Congreso de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) que tiene lugar en Santander.

La consecuencia de esta falta de límites y de la sobreprotección, factores muy presentes en la sociedad actual, es un problema de conducta en algunos menores a los que se denomina «niños tiranos». Cada vez está más presente en las consultas y que trasciende al ámbito jurídico, ya que deriva en agresiones a los progenitores que se han incrementado exponencialmente en los últimos años.

«Debemos entender que la familia no es un sistema democrático sino jerárquico, en el que los padres imponen las normas, en lugar de pretender ser amigos de los hijos», ha señalado Aurora Gil.«Hay que ser conscientes de que las amistades se eligen y que, a menudo, sus hijos las eligen entre personas de la misma generación», ha comentado.

La psicóloga cántabra ha diferenciado a los niños tiranos de los niños mimados o consentidos. Entre sus rasgos, destacaba la ausencia de sensibilidad ante el dolor ajeno, la incapacidad para comprender los sentimientos de otros, la baja tolerancia a la frustración, la ausencia de sentimientos de culpa y remordimiento, el hecho de sentirse a menudo enfadados, tristes y ansiosos y la baja autoestima. Ha aclarado que «hay niños que por su comportamiento puede parecer que no tienen baja autoestima y, sin embargo, sí la padecen, ya que esta es un problema emocional e interno».

Aurora Gil ha señalado su preocupación por un problema que se da en un momento en el que los niños son conscientes de su empoderamiento social, en una sociedad envejecida, en la que los más pequeños son muy ansiados y en la que muchos padres buscan mecanismos de compensación por el sentimiento de culpa al no poder pasar más tiempo con ellos o para que no les falta nada de lo que ellos no tuvieron. «Si usted quiere que sus hijos tengan los pies en la tierra, colóqueles alguna responsabilidad sobre sus hombros», ha concluido la psicóloga cántabra, parafraseando a la columnista americana Abigail Van Buren.