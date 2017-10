Familia «Mamis digitales», la comunidad online para madres que quieren conciliar Ofrecen formación en redes sociales para que las mujeres puedan trabajar desde sus casas

María Encina, una sevillana de 36 años, se quedó sin trabajo hace más de dos años y al querer retomar su carrera profesional confiesa que en todas las entrevistas de trabajo le ponían trabas por tener dos hijos de 6 y 3 años. Harta de ver cómo se le cerraban las puertas laborales un día se sumergió en internet y navegando descubrió «Mamis Digitales», una comunidad online exclusiva para madres que facilita las herramientas para formarlas en cuatro meses como «community managers» con el objetivo de que puedan trabajar desde casas gestionando las redes sociales de compañías privadas.

Asegura que no se lo pensó dos veces y se inscribió en noviembre del año pasado en el curso que le costó 997 euros. «En junio de 2017 empecé a trabajar para una empresa de Barcelona, ¡desde Sevilla! Utilizo el teléfono, el mail e internet de lunes a viernes. Las nuevas tecnologías me permiten, incluso, programar mi trabajo para que se publique en el momento que yo decido, por lo que puedo gestionar el tiempo para estar con mis hijos. Facturo unos diez euros la hora. Al tener tiempo estoy buscando nuevas empresas a las que también gestionar sus redes. Como profesional he ganado mucha confianza en mi misma porque puedo cumplir, además, con mi faceta de madre, aunque a veces –reconoce– trabajo con mi móvil mientras los niños juegan en el parque».

Franc Carrera, experto en transformación digital en España, es el fundador de esta comunidad junto a Billie Sastre, ambos con experiencia en marketing digital y profesores, él en Esade y ella en ESIC.

Una demanda real

Franc Carrera reconoce que la idea de crear esta comunidad nació de una anterior empresa que fundaron sobre gestión de redes sociales. «Nos dimos cuenta de que la mayoría de nuestros empleados eran mujeres y al tener hijos les ofrecimos la posibilidad de que trabajaran desde casa, algo que observé que se hacía mientras estudié en Estados Unidos. Billie y yo pensamos que sería una oportunidad crear «Mamis digitales» para formar a madres que quisieran apostar por atender a sus hijos. Cuando emprendimos la iniciativa a finales de 2016 se apuntaron 10 mujeres. Hoy forman esta plataforma 125 madres de toda España».

Sus planes de expansión ya están en marcha y ya están presentes en México, Colombia, Perú, Venezuela y Chile. «La conciliación es una demanda real y desde el mundo empresarial hay que ofrecer fórmulas que la hagan posible», asegura este emprendedor.